Defensoría del Pueblo alerta por recrudecimiento de violencia en Huila: 5 municipios en la mira

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 016 de este año con el fin de alertar por el posible desencadenamiento de situaciones de crisis humanitaria en el Huila, producto del control territorial y la expansión de las disidencias de las Farc.

El ente humanitario identificó al Frente Ismael Ruiz del llamado Estado Mayor Central, como el responsable de las situaciones que se pueden producir, debido a su consolidación en cinco municipios: Neiva, Aipe, Palermo, Santa María y Teruel.

Con la llegada y fortalecimiento de esta estructura criminal se ha disparado la extorsión y también han perpetrado homicidios selectivos en medio de la imposición de “normas” de convivencia que son cuidadosamente vigiladas por los delincuentes.

Entre estas se encuentran la imposición de horarios de tránsito, la prohibición de ingreso a personas foráneas, uso de personas como escudos humanos y la instrumentalización de líderes comunales.

“Las tasas de homicidio han alcanzado niveles preocupantes, particularmente en Palermo y Neiva. Además, el control económico se manifiesta en extorsiones sistemáticas contra caficultores, ganaderos, mineros de mármol y transportadores, que son citados a zonas rurales para acordar pagos bajo amenaza”, señaló la Defensoría.

Debido a esta complicada situación la Defensoría del Pueblo emitió 19 recomendaciones a distintas entidades para tratar de evitar que la población de estos municipios siga en las “garras” del EMC.

Dentro de estas recomendaciones se encuentran respuestas rápidas a las amenazas en puntos como el reclutamiento de menores, por ejemplo.