Desacuerdos en el concejo de Barranquilla por remodelación del Batallón Paraíso para De la Espriella

La sede está ubicada en el Batallón Paraíso, de Barranquilla. Foto: cortesía Gobernación del Atlántico.

Desacuerdo en el concejo de Barranquilla por inversiones de la Alcaldía a la remodelación del Batallón Paraíso por sede alterna de Abelardo.

Por un lado, el concejal Antonio Bohórquez, indicó que la Alcaldía debe responder si los recursos que ha aportado para la remodelación han sido de la tasa de seguridad.

Bohórquez sostuvo que no está mal que el presidente electo, Abelardo De la Espriella pueda despachar también desde Barranquilla, sino que hay que tener claridad sobre el origen de los recursos.

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Ante esto, el concejal Juan José Vergara, sostuvo que permitir que el presidente electo, Abelardo De la Espriella pueda tener sede alterna en Barranquilla es más valioso que cualquier dinero que disponga el Distrito.

“Lógicamente lo que podemos percibir de tener al presiente de la República es mucho más que cualquier dinero que coloque el Distrito”, indicó.

Hay que recordar que ya se están adelantando las remodelaciones de la infraestructura de un edificio del Batallón Paraíso para que pueda ser la sede alterna en Barranquilla de Abelardo De la Espriella durante su Gobierno.