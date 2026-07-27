El Batallón Paraíso y el Palacio de la Aduana en Barranquilla serán sedes permanentes de Presidencia
Según el presidente electo, la capital del Atlántico será una “sede permanente” de la Presidencia de la República.
En medio de la alocución presidencial de este domingo 26 de julio de 2026, el presidente electo Abelardo de la Espriella dio detalles específicos de su propuesta de convertir a Barranquilla en la sede alterna de la Presidencia de Colombia.
En desarrollo.
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David Otero
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