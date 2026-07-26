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26 jul 2026 Actualizado 21:43

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Habitantes del sur del Atlántico piden medidas para mitigar efectos del fenómeno de El Niño

Gobernación del Atlántico ya activó el plan de contingencia para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño.

En Risaralda sólo los cafeteros han entregado reporte de sus afectaciones por el calor.

En Risaralda sólo los cafeteros han entregado reporte de sus afectaciones por el calor. / Cortesía Colprensa

En Risaralda sólo los cafeteros han entregado reporte de sus afectaciones por el calor.
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Comunidades del sur del Atlántico piden medidas para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño en esta zona del departamento.

Medidas que permitan que las comunidades puedan sobrellevar los efectos que tendrá este fenómeno en el sur del departamento. Desde esta zona del Atlántico, los líderes advierten que podrían enfrentar situaciones críticas como el desabastecimiento de agua potable; así lo indicó Gustavo De la Rosa, líder del sur del Atlántico.

¿Qué medidas se han tomado?

Nelson Oquendo, subsecretario de Atención y Prevención de Desastres, sostuvo que una de las medidas que se están adoptando es el monitoreo permanente del río Magdalena en el sur del Atlántico.

Por su parte, Lady Ospina, secretaria de agua potable, indicó que también se monitorea el normal funcionamiento de las bocatomas del departamento.

Mientras tanto, el departamento ya activó el plan de contingencia para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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