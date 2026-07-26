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26 jul 2026 Actualizado 21:33

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Barranquilla

Tres menores heridos deja ataque a bala cuando jugaban fútbol en Barranquilla

El hecho se registró en el barrio Villa San Carlos.

Imagen de referencia armas de fuego(Colprensa)

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Tres menores de edad permanecen en un centro asistencial tras resultar heridos luego de un ataque armado en la tarde de este sábado, 25 de julio. El hecho se registró en el barrio Villa San Carlos.

“Cuando un sujeto que se movilizaba en una motocicleta pasó por el lugar y, sin mediar palabra, desenfundó un arma de fuego realizando varios disparos”, indicó la Policía.

Se indicó que los tres menores que resultaron heridos fueron trasladados por sus familiares al PASO Santa María, en donde reciben atención médica.

Lea también: Vía Milagro: Gobierno De La Espriella replantea el proyecto vial Ciénaga – Barranquilla

Mientras tanto, la Policía adelanta la investigación de este hecho.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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