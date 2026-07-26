Tres menores heridos deja ataque a bala cuando jugaban fútbol en Barranquilla

Tres menores de edad permanecen en un centro asistencial tras resultar heridos luego de un ataque armado en la tarde de este sábado, 25 de julio. El hecho se registró en el barrio Villa San Carlos.

“Cuando un sujeto que se movilizaba en una motocicleta pasó por el lugar y, sin mediar palabra, desenfundó un arma de fuego realizando varios disparos”, indicó la Policía.

Se indicó que los tres menores que resultaron heridos fueron trasladados por sus familiares al PASO Santa María, en donde reciben atención médica.

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Mientras tanto, la Policía adelanta la investigación de este hecho.