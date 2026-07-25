Nuevo pico y placa en Medellín 2026: rotación segundo semestre y FECHA OFICIAL para motos y carros

La Alcaldía de Medellín confirmó la nueva rotación del pico y placa que comenzará a aplicarse durante el segundo semestre de 2026. La medida, que busca reducir la congestión vehicular y mejorar la movilidad en la ciudad, tendrá cambios para motocicletas, vehículos particulares y taxis a partir del lunes 3 de agosto.

A diferencia de otras ciudades del país, Medellín modifica la rotación del pico y placa dos veces al año. Por esta razón, los conductores deberán estar atentos a los nuevos dígitos restringidos para evitar sanciones económicas y la inmovilización de sus vehículos.

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Así funcionará el pico y placa para motos en Medellín

La restricción para motocicletas aplicará a los vehículos de dos y cuatro tiempos, teniendo en cuenta el primer número de la placa.

El calendario quedó definido de la siguiente manera:

Lunes: placas que inicien en 1 y 7 .

placas que inicien en . Martes: placas que inicien en 0 y 3 .

placas que inicien en . Miércoles: placas que inicien en 4 y 6 .

placas que inicien en . Jueves: placas que inicien en 5 y 9 .

placas que inicien en . Viernes: placas que inicien en 2 y 8.

El horario de la medida será de lunes a viernes de 5:00 a. m. a 8:00 p. m.,

Las motocicletas son uno de los principales medios de transporte de los habitantes de Medellín y, además, representan una herramienta de trabajo para miles de personas dedicadas a actividades como mensajería, servicios técnicos y domicilios.

Calendario del pico y placa para carros particulares

Los vehículos particulares también tendrán una nueva rotación durante el segundo semestre del año. En este caso, la restricción se establece de acuerdo con el último dígito de la placa.

La programación será la siguiente:

Lunes: terminadas en 1 y 7 .

terminadas en . Martes: terminadas en 0 y 3 .

terminadas en . Miércoles: terminadas en 4 y 6 .

terminadas en . Jueves: terminadas en 5 y 9 .

terminadas en . Viernes: terminadas en 2 y 8.

Las autoridades recordaron que el cumplimiento de esta medida es obligatorio dentro del perímetro urbano durante el horario establecido.

Multas por incumplir el pico y placa en Medellín

La implementación de la nueva rotación tendrá un periodo inicial de pedagogía. Entre el 3 y el 6 de agosto, los conductores que incumplan la restricción recibirán llamados de atención por parte de las autoridades de tránsito.

Sin embargo, desde el 10 de agosto comenzará la aplicación de sanciones económicas. Quienes circulen durante el día en el que tienen restricción deberán pagar una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, que para 2026 corresponde a $875.452, sin incluir los costos adicionales por servicio de grúa y patios en caso de inmovilización del vehículo.

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Medellín mantiene dos rotaciones de pico y placa al año

Mientras ciudades como Bogotá conservan una única programación anual para el pico y placa, Medellín continúa con un esquema de dos rotaciones: una para el primer semestre y otra para la segunda mitad del año. Con este modelo, la administración municipal busca distribuir de manera diferente la circulación de vehículos y contribuir a una mejor movilidad en la capital antioqueña.