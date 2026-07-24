El lunes, 3 de agosto, rota el Pico y Placa en Medellín y el Valle de Aburrá.

Medellín

La Alcaldía de Medellín anunció la manera como regirá el nuevo Pico y Placa para la capital antioqueña a partir del próximo 3 de agosto, la cual rige tanto para carros como para motos.

Así quedó la medida:

Lunes: 5-8

Martes: 1-4

Miércoles: 0-2

Jueves: 3-6

Viernes: 7-9

Horarios

La medida se aplica entre las cinco de la mañana y las ocho de la noche y se exoneran de esta medida algunas vías como la avenida Regional y la Autopista Sur en la jurisdicción de Medellín, la vía Las Palmas y la vía hacia el Occidente antioqueño.

Otras vías que no tienen restricción son la conexión de la avenida 33 entre la autopista Sur y la avenida Las Palmas, la calle 10, entre el eje vial del río y la Terminal del Sur, y las vías de los cinco corregimientos.

Pablo Ruiz, secretario de Movilidad de Medellín, invitó a los conductores “a consultar, con anticipación, el día de restricción correspondiente a su vehículo. El cumplimiento del Pico y Placa es obligatorio, para contribuir a una movilidad más ordenada y segura para todos”.

La sanción

Las personas que incumplan la medida serán sancionadas con un comparendo de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes y la inmovilización del vehículo, con los gastos que eso puede generar, como pagos por grúa y parqueadero.

Semana pedagógica

Desde la Secretaría de Movilidad de Medellín indicaron que durante la semana del 3 al 6 de agosto se tendrá una jornada pedagógica, exceptuando los taxis, que sí tendrán sanciones económicas.

Nuevas vías sin restricción

Debido a las obras que se están adelantando en la zona norte de la ciudad y para garantizar la accesibilidad a la Terminal de Transportes del Norte, se mantienen otros corredores como vías exentas.

Explicaron desde la dependencia de movilidad que “para ingresar desde el norte por la Autopista Sur, se debe tomar la carrera 64A (vía colectora) entre las calles 75B y 88; y para quienes se desplazan desde el sur por la avenida Regional, se debe tomar el lazo sur-oriente hacia la calle 78 (Puente del Mico), continuar por la calle 78, en sentido oriente-occidente, y acceder a la terminal por la carrera 64C. También están exentas la calle 78 entre la avenida Regional y la carrera 64C, en sentido oriente-occidente (calzada norte); la carrera 64C, en sentido sur-norte (costado oriental), entre la calle 78 y la calle 88; y la calle 88, entre las carreras 64C y 64ª”.

Cabe recordar que cada una de las localidades de la zona metropolitana tiene autonomía para tener vías exentas de la medida.

El pico y placa para motos

La secretaría de Movilidad recordó que esta medida en los vehículos particulares aplica para el último número de la placa, mientras que para motos, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos aplicará el primer número de la misma.

Vehículos exentos

Los vehículos eléctricos de cero emisiones y los de combustión a gas estarán exentos, al igual que los híbridos que estén registrados en en el RUNT.