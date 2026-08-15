280 personas de comunidades indígenas de Risaralda quedaron en zonas riesgosas tras el terremoto

Colombia

En el departamento de Risaralda viven más de 30.000 indígenas, la mayoría pertenecientes a los pueblos Emberá Chamí y Emberá Katío. Estas comunidades indígenas son productoras de café, caña y cultivos de pancoger, que hacen referencia a las siembras destinadas al consumo directo de la familia o de la comunidad local, ya que no se producen en grandes mercados, sino para asegurar el sustento diario.

El territorio cafetero y ancestral conserva la medicina tradicional, la lengua Emberá, la cosmovisión de las comunidades y también las artesanías y tejidos elaborados con chaquiras.

Afectaciones en Risaralda

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El gobernador local indígena Emberá Chamí de la comunidad de Tuma Drua, Jesús Erminson Onogama Queragama, aseguró que quedaron 280 personas en zonas riesgosas, 105 casas afectadas en el resguardo, y de la comunidad indígenas, 10 familias necesitan reubicación urgente, porque todo quedó colapsado por el terremoto.

Asimismo Francia Elena Giraldo Guasorna, lideresa de la organización de mujeres indígenas Asociación Werara Duce Chikua, comentó que casas, colegios y muchos compañeros del resguardo quedaron sin viviendas. Además, una de sus hijas perdió la casa, que en diferentes momentos era usada de resguardo, y las autoridades de los bomberos solicitaron evacuar la zona.

También dijo que las réplicas siguen. Hasta ahora, otros tres temblores han sido registrados en el territorio indígena porque la comunidad tiene límites con Risaralda y Chocó, zonas afectadas por el terremoto.

“Si bien todas las afectaciones ocasionadas por el terremoto son graves en las ciudades y los centros poblados, en los territorios indígenas se suman factores como las grandes distancias, la dispersión territorial, las dificultades de transporte terrestre y fluvial, las limitaciones de conectividad y la precariedad de las vías y caminos de acceso”, así lo compartió la Gobernación Nacional de los Pueblos de la Gran Nación Emberá de Colombia (CONNPEC) en sus redes.

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