Alias ‘Mono’, señalado jefe de los Comandos de Frontera, no aceptó cargos

Luis Carlos Vélez Romero, alias ‘Mono’, señalado como la mano derecha de Geovany Rojas ‘Araña’ y supuesto segundo comandante del grupo criminal Comandos de Frontera, en las últimas horas se declaró inocente.

El procesado no aceptó los cargos que le fueron endilgados por la Fiscalía durante la audiencia realizada ante un juez del departamento del Cauca.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Vélez Romero estaría vinculado a actividades de tráfico de estupefacientes dentro de la organización.

También es requerido por la presunta comisión del delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

Su captura fue legalizada por el juez -aunque fue objeto de apelación por parte de la defensa- y este domingo se llevará a cabo la audiencia de definición de medida de aseguramiento, en la cual se evaluará y resolverá si el procesado es enviado a prisión o no.

Luis Carlos Vélez Romero fue capturado en las últimas horas en una lujosa vivienda del municipio de Chía en Cundinamarca por personal del Gaula Militar, que se desplazó hasta el lugar en operación coordinada con el CTI.