Invías: La suspensión del pago electrónico en peajes de Copacabana y Palmas será por pocas horas

Antioquia

La Gobernación de Antioquia informó que el cobro electrónico de los peajes de Copacabana en la autopista Medellín-Bogotá y Las Palmas-El Retiro quedaría suspendido hasta que Invías asuma la administración de estas vías y el cobro en las casetas, esto desde el 1 de agosto de 2026, los cuales hasta esa fecha administra Devimed. Por ello, el recaudo será solo en efectivo.

Ante esta información, el Instituto Nacional de Vías (Invías) aclaró que esa suspensión se dará de manera temporal y solo por pocas horas mientras se adelanta la transición y, una vez surtido ese procedimiento, se reactivará el cobro electrónico.

“En este sentido, la entidad desmiente la información difundida a través de algunas publicaciones en redes sociales, según la cual el recaudo se realizará únicamente en efectivo durante un tiempo indeterminado y que esta medida obedece a una supuesta sugerencia del Invías. Ambas afirmaciones son falsas”, informó la entidad en un comunicado.

La entidad agregó que el cambio en la administración “las decisiones relacionadas con la implementación operativa del proceso de reversión del corredor corresponden a las autoridades y actores competentes, de conformidad con las disposiciones contractuales y normativas vigentes”.