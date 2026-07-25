Falcao, en los planes de Néstor Lorenzo para nuevo ciclo en la Selección Colombia

Falcao y James Rodríguez en la concentración de la Selección Colombia / FCF.

Néstor Lorenzo seguirá comandando a la Selección Colombia en el camino al Mundial del 2030. El técnico argentino fue renovado como seleccionador nacional tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde el combinado nacional fue eliminado en octavos de final.

Lorenzo ya trabaja en lo que será este nuevo ciclo al frente del combinado nacional, con un contrato que inicialmente irá hasta el final de las próximas Eliminatorias. De clasificar a la siguiente Copa del Mundo, se renovará automáticamente.

Falcao, en los planes de Néstor Lorenzo

Según informó Sebastián Vargas, periodista que cubre la actualidad de la Selección Colombia, en el VBar Caracol de Caracol Radio, uno de los nombres que estaría en los planes de Néstor Lorenzo para este nuevo ciclo es el de Falcao García.

Ante la salida de Luis Amaranto Perea del cuerpo técnico de la Selección, ahora director técnico del Deportivo Independiente Medellín, Lorenzo tendría en sus planes al goleador histórico de la Selección, quien podría pasar a integrar el equipo del entrenador argentino.

Falcao, por su parte, se encuentra disfrutando junto a su familia de unos días de descanso en Estados Unidos. Tras cumplir su contrato con Millonarios, el Tigre aún no se ha referido a su futuro inmediato, si buscará seguir jugando al fútbol profesional o podrán fin a su exitosa carrera.

¿Habrá más cambios en la Selección?

Además de los cambios lógicos que se presentarán en el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo, también se está a la expectativa de qué cambios puedan presentarse en el plantel de jugadores. La continuidad o no de James Rodríguez al interior del grupo es una de las grandes dudas, puesto que se especulaba con que esta fuera la última Copa del Mundo del volante cucuteño.