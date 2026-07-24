Gustavo Puerta defiende a Lorenzo de los críticos: “Con él di un paso importante en mi juego”

Gustavo Puerta, la gran revelación de la Selección Colombia en el Mundial 2026, habló en exclusiva con El VBAR sobre lo que fue su brillante participación en el campeonato internacional y también dio algunos detalles sobre lo que será su futuro deportivo.

“El Mundial me cambió la vida en muchos aspectos. Primero que todo, la gente cada que he salido a las calles me han demostrado ese cariño enorme, ahora me conocen mucho más. Estoy esperando qué pasará con mi futuro, esperemos a ver para dónde me voy. Para mí es importante y lindo sentir ese apoyo del pueblo colombiano”, señaló en un primer momento el vallecaucano.

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Ahondando un poco más respecto a lo experimentado en la Copa, Puerta expresó que el balance general es “muy bueno”, en gran parte debido a que “me sentí con mucha confianza desde el primer partido”. “Eso fue en gran parte del apoyo de los compañeros y el cuerpo técnico desde el primer día. Eso para uno como jugador es demasiado importante y cada vez te vas llenando de más confianza. En la Copa me fui sintiendo mucho mejor y eso se vio reflejado dentro de la cancha”, comentó.

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En cuanto a la posición, el jugador de apenas 23 años dio a conocer las lecciones aprendidas del entrenador Néstor Lorenzo: “En la Selección, el profe me dio un rol más serio, con mucha más responsabilidad al saber que era el equilibrio en defensa y ataque del equipo. Siempre me inculcó jugar hacia adelante, buscar el pase que rompe líneas para ganar la ventaja. En esa parte di un paso importante en mi manera de jugar”.

Finalmente, el exjugador del Bogotá FC se mostró sumamente feliz por el cariño y reconocimiento que le ha brindado el público colombiano, desde que terminó la Copa del Mundo. Claro está que toda esa alegría “la he tomado con la mayor tranquilidad y humildad posible”.

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“Para mí es muy lindo sentir ese cariño y ese apoyo de todo el pueblo colombiano, pero lo he tomado con la mayor tranquilidad y humildad posible. Es cierto que hice las cosas bien, pero es solo el comienzo de todo lo que se viene. Debo seguir trabajando y hacerlo el doble para seguir haciendo las cosas bien, dejar el nombre mío y el de Colombia en alto. Contento por lo que está pasando, pero soy consciente de que quiero seguir trabajando”, cerró.

Gustavo Puerta tiene contrato vigente con el Racing de Santander, equipo que disputará desde esta nueva temporada la primera división española. Si bien reconoció el interés de algunos clubes, por ahora no hay algo concreto.