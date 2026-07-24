Jorge Luis Pinto vs. Fernando Suárez por renovación de Néstor Lorenzo: Nuestro fútbol está estancado

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Los entrenadores colombianos Jorge Luis Pinto y Luis Fernando Suárez debatieron en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, acerca de la renovación de Néstor Lorenzo como técnico de la Selección Colombia.

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Jorge Luis Pinto

Pinto, uno de los técnicos nacionales con mayor trayectoria y experiencia, aseguró que está 60% en desacuerdo con la continuidad de Lorenzo al mando de la Tricolor. Ahora, con la noticia confirmada, aseguró que se deben replantear varias cosas.

“El fútbol colombiano está estancado desde hace ocho años, posicionado en una zona de confort en la que no evoluciona. Estuve en el Mundial y vi un equipo sin una gran estructura táctica con el fútbol que se juega hoy. Tiene ratos buenos, otros imprecisos y sobre todo el volumen de ataque, perdemos los partidos porque no hacemos goles”, señaló.

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El experimentado seleccionador también mencionó que Colombia sigue “pasmada”, puntualizando en que el equipo “es el mismo equipo de Pékerman”.

“El equipo no tiene evolución. No sé si él (Lorenzo) lo puede hacer, pero el cambio es fundamental, por lo menos en ideas, proponer algo más actualizado, no con la idea de sacar a James en el primer tiempo porque no rinde (…). No seguir viendo el mismo equipo que viene jugando 12 años los mundiales”, manifestó.

Además, mencionó que hay una “saturación y cansancio”, tanto de Lorenzo como de los jugadores. No obstante, reconoció que eso puede transformarlo el técnico con propuestas.

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Sobre James Rodríguez, 10 de la Selección Colombia, Pinto fue enfático: “hay que tratarlo como cualquier jugador que merece respeto” y declaró que si está en forma, debe jugar, de lo contrario solo un rato.

Luis Fernando Suárez

Suárez, otro de los experimentados y más renombrados entrenadores colombianos, se mostró de acuerdo con la decisión de la Federación Colombiana de Fútbol de continuar con Néstor Lorenzo como DT de la selección de mayores.

“Hay que mencionar de qué manera el ‘profe’ Lorenzo tomó al equipo, una en la que había que hacer cambios e hizo los justos. Creo mucho en darle continuidad a los trabajos, más si son bien hechos”, indicó.

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De otro lado y en contraste a lo expresado por Pinto, mencionó que Colombia no puede jugar como España, pues no se puede perder la identidad.

“Obviamente hay evolución (del fútbol), se juega más rápido, hay menos tiempo y es lógico que se dé una evolución y crítica. Creo que la situación defensiva estuvo muy bien, como la entrada de Puerta”, dijo.

A propósito de James Rodríguez, apuntó que el 10 de la Selección “debe ser evolucionado”, por lo que no puede ser solamente un pasador. “Colombia lo puede tener, hay que buscarlo”.

Escuche el debate completo entre Jorge Luis Punto y Luis Javier Suárez aquí: