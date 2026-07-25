Recta Final: gobierno Petro intensifica recuperación de tierras.

Operaciones en diferentes regiones del país permiten recuperar predios relacionados con estructuras paramilitares y el narcotráfico.

A pocos días de su salida el gobierno Petro y la máxima autoridad de tierras de la nación mantiene su compromiso con el campesinado colombiano. Desde, la Agencia Nacional de Tierras se llevó a cabo una maratónica jornada de recuperación de tierras del narcotráfico en Valle del Cauca, Antioquia y Tolima :

Se recuperaron más de 10 predios que suman más de 800 hectáreas bajo la dirección de Juan Felipe Harman y el trabajo de equipos técnicos y profesionales de la entidad.

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Desde un comunicado de prensa emitido el pasado 24 de julio se confirma que se llevaron a cabo diferentes operativos en las diferentes regiones del país con el fin de recuperar inmuebles rurales y ponerlos a disposición de familias organizadas en asociaciones campesinas y étnicas.

Algunos de los predios aprehendidos pertenecieron o estuvieron relacionados con José Orlando Henao Montoya, capo del Cartel del Norte del Valle y con el extraditado Ramiro Vanoy Murillo, jefe paramilitar, excomandante del Bloque Mineros de las Autodefensas.

Conozca los operativos realizados:

Guamo, Tolima:

Predio recuperado: Los Comejenes. Poco más de 40 hectáreas en el municipio del Guamo al suroriente del departamento del Tolima.

Los Comejenes. Poco más de 40 hectáreas en el municipio del Guamo al suroriente del departamento del Tolima. Vínculos / propietarios: Juan de Jesús Gil Aguilar, conocido como ‘Juanito´, vinculado a procesos judiciales por lavado de activos y narcotráfico . Requerido en extradición y antiguo piloto del capo Pablo Escobar y de Diego León Montoya , jefe del cartel del Norte del Valle .

Juan de Jesús Gil Aguilar, conocido como ‘Juanito´, . Requerido en extradición y antiguo piloto del capo y de , jefe del cartel del Norte del Valle . Entregado a: Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Tolima

Al respecto, el subdirector de Seguridad Jurídica de la ANT manifiesta que avanza el proceso de entrega de la tierra de la mafia a los campesinos y trabajadores del país. El presidente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Tolima, Gilberto Salinas, se muestra agradecido y asegura que hoy son beneficiarios los campesinos sin tierra :

“Nos sentimos orgullosos y satisfechos de la oportunidad que nos ha dado este gobierno de volver a tener el derecho al territorio, el derecho a la tierra, el derecho a trabajar, el derecho a producir comida para la subsistencia de nuestras familias, como es la soberanía alimentaria”.

Bajo cauca antioqueño:

Predio recuperado: Tres bienes rurales: Parcela 10 y Parcela 2 (los dos suman 100 ha) y Así es la vida y sí te conviene (de 80 ha) en la subregión Bajo Cauca, Antioquia.

Tres bienes rurales: Parcela 10 y Parcela 2 (los dos suman 100 ha) y Así es la vida y sí te conviene (de 80 ha) en la subregión Bajo Cauca, Antioquia. Vínculos / propietarios:

-Parcela 10: estructura criminal de Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco’ Vanoy, extraditado excomandante del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia.

La Sociedad Inversiones Minagro Ltda fue utilizada cómo fachada desde 1999 para legalizar actividades derivadas del control paramilitar y el narcotráfico en el Bajo Cauca antioqueño.

Entregado a: Recuperado por la ANT en un operativo desarrollado en zona rural de Tarazá.

-Parcela 2:

Entregado a : vinculado al proceso de Justicia y Paz con medidas cautelares para la reparación de víctimas. En 2026 se transfirió su dominio a la ANT y fue recuperado durante la jornada.

-Así es la vida y sí te conviene:

Vínculos/ propietarios: Adquirido en el 2007 por el exjefe paramilitar Ramiro Vanoy Murillo.

Entregado a: La desposesión formal concluyó en agosto de 2016 a través de la sentencia de extinción del derecho de dominio privado decretada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín a favor del Fondo para la Reparación de las Víctimas.

Finalmente, fue transferido para enajenación temprana a la ANT que ahora lo pone a disposición de la Reforma Agraria.

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Valle del Cauca:

Predio recuperado: Cinco predios conocidos como El Pital, El Gorrón, El Indiviso, Lotes 1 y 2 (denominados Lote Sin Dirección), suman 89 ha en la zona rural de Tuluá.

Cinco predios conocidos como El Pital, El Gorrón, El Indiviso, Lotes 1 y 2 (denominados Lote Sin Dirección), suman 89 ha en la zona rural de Tuluá. Vínculos / propietarios : Vinculados a estructuras patrimoniales asociadas al narcotráfico y al lavado de activos en el norte del departamento . Relación con personas vinculadas al Cartel del Norte del Valle , entre ellos José Orlando Henao Montoya, alias ‘El Hombre del Overol’, capo de esa estructura criminal, y su hermano Arcángel de Jesús Henao Montoya.

: Vinculados a estructuras patrimoniales asociadas . Relación con personas vinculadas al , entre ellos José Orlando Henao Montoya, alias ‘El Hombre del Overol’, capo de esa estructura criminal, y su hermano Arcángel de Jesús Henao Montoya. Entregado a: Recuperados por la ANT gracias a que La Fiscalía General de la Nación decretó medidas cautelares y promovió procesos de extinción de dominio. Entregados al Frente Nacional Afrocolombiano (Frenacol), organización que agrupa a comunidades y consejos comunitarios, en cumplimiento de los acuerdos suscritos entre esa organización y la ANT.

Al respecto, el subdirector de Procesos Agrarios de la ANT, Ricardo Romero, se pronunció: “Entregamos los inmuebles a comunidades étnicas del territorio para que se haga realidad el goce efectivo de sus derechos fundamentales. Seguimos en el cumplimiento de nuestra misionalidad.”

Potrero Chico:

Predio recuperado : Potrero Chico, de 500 ha en en zona rural de Cartago, Valle del Cauca.

: Potrero Chico, de 500 ha en en zona rural de Cartago, Valle del Cauca. Vínculos / propietarios : perteneció a Arcángel de Jesús Henao Montoya, alias ‘El Mocho’, señalado como otro de los capos del Cartel del Norte del Valle .

: perteneció a Arcángel de Jesús Henao Montoya, alias ‘El Mocho’, señalado como otro de los capos del . Entregado a: la ANT lideró su recuperación con el fin de destinarlo a familias campesinas.

Finalmente, Ricardo Romero asegura que termina una semana en la cual la ANT pudo aprehender y poner predios a su disposición y correcta administración en el marco del convenio con la Sociedad de Activos Especiales.

Reitera su compromiso con la reforma Agraria de la mano del gobierno Petro y asegura que este estaría puesto “al servicio de quienes sí las trabajan y producen alimentos para el país y seguirá siendo incondicional”.