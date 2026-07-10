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¿Se podrá cotizar por horas en Colombia? La polémica entre el Gobierno Petro y De la Espriella

La llegada del gobierno de Abelardo de la Espriella reabrió con fuerza un debate decisivo en el ámbito laboral: la viabilidad de implementar la cotización por horas.

La discusión se encendió tras las recientes declaraciones de Charles Chapman, coordinador del sector trabajo, quien afirmó que la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro dejó abierta la puerta de esta modalidad a través de dos de sus artículos.

En 6AM W de Caracol Radio, la viceministra de Trabajo, Sandra Milena Muñoz, y el exministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, expusieron sus posturas sobre el impacto real que tendría esta medida en el mercado laboral y en los sectores informales como el campo.

Postura del Gobierno Petro: “tiempo parcial no es cotización por horas”

De acuerdo con las declaraciones de la viceministra, la reforma laboral aprobada en el gobierno actual no permite la cotización por horas. Por el contrario, enfatizó que se establece con claridad la posibilidad de la cotización por “tiempo parcial” para aquellos trabajadores que no laboran los 30 días del mes o cuyos ingresos superan el salario mínimo.

"Los artículos 24 y 61 de la reforma laboral, creo que es todo lo contrario. Deja clarísima la posibilidad de la cotización por tiempo parcial; tiempo parcial entiéndase por día para trabajadores que no alcancen a trabajar 30 días o que no alcancen a tener ingresos que sean superiores al salario mínimo. En ningún momento se ha hablado de cotización por horas", señaló.

Según advirtió, cualquier esfuerzo por interpretar los artículos mencionados para fijar una cotización por horas sería “exceso de potestad reglamentaria” y un “contrabando”.

“Eso en otras palabras sería un contrabando del nuevo gobierno que le quiere meter una interpretación regresiva además y que no tiene fundamento legal”, agregó.

La visión de la flexibilidad y el trabajo en el campo

Al respecto, el exministro de Trabajo coincidió en que la cotización por horas no quedó aprobada en la reforma laboral. Sin embargo, defendió la necesidad de mantener abierto el debate sobre la flexibilidad laboral para combatir la informalidad.

Custodio mencionó algunas barreras constitucionales, como que la salud debe cotizarse por el mes completo, que dificultan la implementación del tiempo parcial.

"Ahí hay un tema muy delicado que no se ha dicho. Es que la cotización por horas como tal siempre se ha planteado, pero hay que mirarlo con cuidado en el siguiente sentido. En el mundo, la cotización por horas o la por ahora funciona cuando hay pleno empleo, donde un trabajador tiene la opción por allá, por otro lado, lo hacen en Estados Unidos. “En Colombia hablar de pleno empleo es muy difícil”, explicó.

El exfuncionario enfatizó que la flexibilidad laboral no debe traducirse en la pérdida de derechos: “Los derechos laborales, así sea por horas, se tendrían que respetar; los costos laborales serían exactamente los mismos”.

Para el sector rural, planteó medidas que respondan a las realidades de las cosechas y los jornales.

“En el campo sí que se requiere urgente una legislación especial para que se dé respuesta al tema de cosechas, al tema de riesgos, al tema del campesino y demás, que es lo que ustedes muy bien lo dijeron: el 80% de la enfermedad está en el campo colombiano.

Esta discusión ya se dio y se avanzó, que yo creo que vale la pena volver a retomarlo y hacer el análisis jurídico constitucional y plantearlo sin ningún temor, porque a veces nos vamos por un lado y no resolvemos la situación. Aquí hay que conseguir oportunidades laborales para muchas personas que lo requieran", añadió.

Escuche la entrevista completa en 6AM W de Caracol Radio:

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