Familia Santo Domingo dona $100 mil millones para reconstrucción tras el terremoto en Colombia

La ayuda para las familias afectadas por el terremoto también llega desde el sector privado. La Familia Santo Domingo, a través de la Fundación Santo Domingo, Valorem y sus empresas vinculadas, anunció una donación de $100 mil millones de pesos para contribuir a la atención de las víctimas y apoyar la reconstrucción de las comunidades afectadas.

La Fundación Santo Domingo será la encargada de coordinar los recursos y definir cómo llevar esta ayuda a quienes más la necesitan, según el comunicado divulgado por las organizaciones.

La apuesta no se limita a la atención inmediata. El anuncio contempla también recursos para acompañar la reconstrucción de los hogares y las comunidades que resultaron afectadas por la emergencia.

“Queremos estar presentes, acompañar a Colombia en este momento tan difícil y ayudar a levantar nuevamente los hogares, las comunidades y la esperanza”, señalan.

¿Qué es “Empresas Unidas por Colombia”?

Este anuncio se conoce en medio de la campaña “Empresas Unidas por Colombia”, liderada por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, como una respuesta del sector empresarial frente a la emergencia.

La iniciativa busca movilizar recursos y esfuerzos de empresas y empresarios para apoyar a las personas afectadas por el terremoto, especialmente en la atención de las necesidades más urgentes y en la recuperación de las zonas golpeadas.

El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, ha presentado esta iniciativa como un llamado a que el sector privado se una a la respuesta nacional frente a la tragedia, quien a su vez, anuncio el apoyo de los Santo Domingo.

En este contexto, la donación anunciada por la Familia Santo Domingo representa uno de los aportes empresariales más importantes conocidos hasta ahora.

¿Para qué se utilizarán los $100 mil millones?

De acuerdo con el anuncio, los recursos tendrán dos objetivos principales:

Apoyar la atención de las víctimas y aliviar las necesidades de las familias afectadas.

y aliviar las necesidades de las familias afectadas. Contribuir a la reconstrucción de las comunidades que resultaron golpeadas por el terremoto.

La Fundación Santo Domingo será la encargada de coordinar estos esfuerzos para que la ayuda llegue de manera efectiva a los territorios y personas que más la necesitan.

Esto es especialmente importante en una emergencia en la que, después de la atención inicial, comienza una etapa más larga: la recuperación de las viviendas, la infraestructura y las condiciones de vida de las comunidades afectadas.

“Ninguna donación puede devolver las vidas perdidas ni borrar el dolor de tantas familias”, afirmaron.