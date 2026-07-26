Prosperidad Social anuncia pago doble de Colombia Mayor: fecha consignación ciclo 6-7 y requisitos

Prosperidad Social hará doble pago de los ciclos 1 y 2 del programa Colombia Mayor en Marzo/ Getty Images

Los adultos mayores que hacen parte del programa Colombia Mayor recibirán un alivio económico antes de finalizar julio de 2026. Prosperidad Social confirmó que el próximo desembolso incluirá dos ciclos del subsidio, por lo que miles de beneficiarios podrán reclamar un pago superior al habitual. La entidad también dio a conocer la fecha en la que comenzará la entrega de estos recursos.

La medida beneficiará a las personas inscritas en este programa de transferencias monetarias, creado para apoyar a quienes no cuentan con una pensión o viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad económica.

¿Cuándo comienza el pago de Colombia Mayor en julio de 2026?

De acuerdo con el cronograma oficial, el giro de los recursos iniciará el miércoles 29 de julio de 2026. En esta jornada se entregarán los valores correspondientes a los ciclos 6 y 7, por lo que los beneficiarios deberán estar atentos a las fechas que posteriormente anuncie Prosperidad Social para realizar el cobro dentro del plazo establecido.

La entidad recomienda consultar únicamente sus canales oficiales para conocer el calendario definitivo, los puntos autorizados y cualquier novedad relacionada con la entrega del subsidio.

Beneficiarios recibirán dos ciclos en un solo pago

La principal novedad de este desembolso es que Prosperidad Social unificó dos periodos de pago consecutivos, esto significa que quienes hacen parte del programa no recibirán únicamente el giro habitual del mes, sino también el correspondiente al siguiente ciclo, lo que representa un mayor ingreso para los adultos mayores beneficiarios.

El objetivo es mantener la continuidad del programa y garantizar que los recursos lleguen oportunamente a la población que depende de este apoyo económico.

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¿Cuánto paga Colombia Mayor en 2026?

Adultos mayores de menos de 80 años: reciben $80.000 por ciclo.

reciben $80.000 por ciclo. Personas de 80 años o más: obtienen $225.000 por cada ciclo.

obtienen $225.000 por cada ciclo. Beneficiarios que viven en Bogotá: reciben $280.000 por ciclo, gracias al aporte adicional realizado mediante un convenio entre Prosperidad Social y la Administración Distrital.

Al tratarse de un pago doble, los beneficiarios recibirán el valor correspondiente a dos ciclos, de acuerdo con el monto que les aplique.

¿Quiénes pueden acceder a Colombia Mayor?

El programa está dirigido a adultos mayores que cumplen con una serie de requisitos establecidos por Prosperidad Social, entre las principales condiciones se encuentran: