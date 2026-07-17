Asesinan al exconcejal Carlos Andrés Sierra en parque del municipio de Circasia en el Quindío

Armenia

En pleno parque del municipio de Circasia en el Quindío fue asesinado con arma de fuego un exconcejal de ese municipio, a esta hora la Policía busca a los responsables del crimen.

Gran conmoción se ha presentado en el municipio de Circasia hoy viernes 17 de julio por el ataque sicarial que se presentó sobre las 11 de la mañana en el parque principal de esta localidad donde fue atacado con arma de fuego el exconcejal Carlos Andrés Sierra Cortés, que recibió varios impactos en su cuerpo, por desconocidos que huyeron del lugar.

La víctima del ataque fue trasladado a un centro asistencial donde debido a la gravedad de las heridas murió, al lugar hicieron presencia uniformados de la Policía del Quindío que acordonaron la zona y comenzaron la investigación con testimonios y cámaras de seguridad de la zona.

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El alcalde de Circasia Julián Peña en diálogo con Caracol Radio Armenia expresó “yo estaba en el en Empresas Públicas del Quindío en junta directiva y pues me llama la secretaria de gobierno a contarme la situación.

Y agregó “lo primero que toca hacer es lamentar el hecho porque Andrés aparte de ser un ciudadano y empresario, pues era mi amigo con quien había compartido concejo municipal, con quien habíamos compartido procesos electorales y siempre fue un defensor del proyecto que yo lideré en el municipio. De tal suerte que en lo personal muy afectado y triste por lo que sucede.

Como alcalde municipal acabo de recibir el reporte del coronel Martínez quien hoy está encargado del comando departamental de policía con relación a los hechos pues las unidades de policía de actos urgentes de investigación ya están en el municipio verificando por supuesto elementos materiales probatorios, cámaras, para poder contarle a la ciudadanía con relación a la investigación.

Este no es el municipio de Circasia no se ha caracterizado por ese tipo de hechos. Circasia hoy representa y ha representado un territorio de tranquilidad, de paz en donde las situaciones en donde las personas han perdido la vida en su mayoría han estado asociado a otro tipo de conductas.

Yo espero como alcalde municipal que las autoridades hagan su trabajo y que el responsable, los responsables de segar la vida de un hombre bueno como Andrés por supuesto vayan ante las autoridades. Vamos a esperar el reporte reitero de las mismas para poder contarle a la ciudadanía.

Por el momento pues mi deber como alcalde será acompañar la familia y por supuesto apoyar para que los actos urgentes se presenten en la mayor brevedad y podamos actuar que es lo que esperamos como municipio por parte de las autoridades.