¿Cómo va la investigación por el asesinato de un exconcejal en el municipio de Circasia, Quindío?

Armenia

El comandante de la Policía, Quindío, coronel Carlos Mario Bustamante entregó algunos detalles de cómo avanza la investigación por el homicidio del exconcejal Carlos Andrés Sierra el viernes 17 de julio en pleno parque del municipio de Circasia, donde en videos de cámaras de seguridad se observa que el sicario huye en una motocicleta.

Coronel: en este momento se han recopilado una serie de videos supremamente importantes. Seguimos con el trabajo judicial que es el más complejo de la mano de nuestra fiscalía, nuestro CTI con el propósito de darle claridad a las hipótesis que se tienen, al hecho que ocurrió en Circasia.

¿Ofrecer la recompensa ayuda a ese trabajo también?

Claro que sí, motivar a la gente y yo sé que es algo que desde el gobierno departamental y de que la misma alcaldía se debe hacer para que se genere ese eco y esa importancia y esa motivación a la gente.

Además, hay que contar que Circasia venía o viene en un proceso de seguridad importante a más allá de este hecho.

Tenemos que identificar los hechos realmente que motivaron esto para poder claridad. Seguimos trabajando las estructuras de tráfico de estupefacientes en el municipio de Circasia se han venido trabajando, incautación de armas entre muchas otras cosas que hemos evidenciado un proceso de normalidad y tranquilidad en el municipio, pero estos hechos sí requieren una plena y responsable investigación y lo segundo dar con el responsable.

Secretario del Interior del Quindío

Jaime Andrés Pérez, secretario del Interior del Quindío indicó “hoy lamentablemente con el asesinato de un exconcejal en el municipio de Circasia, los cuales el gobernador departamental y la alcaldía de Circasia ofrecimos una recompensa hasta de 20 millones de pesos.

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Estamos muy adelantados y vamos a sacar este caso adelante como hicimos también el caso del menor de edad que fue asesinado en Barcelona que también logramos la captura de estos delincuentes que segaron la vida de un menor de edad y en ese caso también en vamos muy adelante y creo que vamos a dar un resultado muy rápido, es más rápido lo que ustedes consideren.