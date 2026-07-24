Trump tiene un entendimiento equivocado de los impactos y los alcances de los aranceles: Economista

Augusto de la Torre, es un economista quien también fue economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, él explicó el significado de la entrada en vigor de los nuevos aranceles de Donald Trump a más de 80 países, incluyendo Colombia.

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La administración del presidente Donald Trump puso en vigor este viernes una nueva ronda de aranceles que afecta a más de 80 países, en una nueva etapa de su estrategia para transformar el comercio internacional y fortalecer la producción estadounidense. Las tarifas, que oscilan entre el 10 % y el 12,5 %, sustituyen el arancel global del 10 % que expiró a la medianoche y ahora se sustentan en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

La Casa Blanca argumenta que muchos países no han adoptado o no hacen cumplir adecuadamente leyes que prohíban la importación de bienes producidos con trabajo forzado, lo que, según el gobierno, crea una desventaja para las empresas estadounidenses que sí cumplen con esos estándares laborales. Aunque Canadá y la Unión Europea ya cuentan con normas contra el trabajo forzado, Washington sostiene que su aplicación sigue siendo insuficiente.

Los nuevos aranceles excluyen productos como petróleo, gas, ciertos recursos naturales y mercancías cubiertas por el tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA), además de bienes que ya enfrentan tarifas por razones de seguridad nacional, como automóviles y acero.

El gobierno anticipa que podrían anunciarse nuevos aranceles en las próximas semanas contra otros socios comerciales. Mientras tanto, varias demandas judiciales cuestionan la legalidad de esta nueva interpretación de la Sección 301, por lo que el futuro de la política arancelaria de Trump podría volver a definirse en los tribunales.

En ese sentido, en 6AM W de Caracol Radio, habló el experto en economía, Augusto de la Torre quien explicó cómo funciona la medida.

¿Hay posibilidad de reversa?

“Sí la tiene, pero tal vez no tan fácil como la tuvo la corte suprema de justicia, de hecho ya entra en vigencia a partir de hoy, vamos a ver cuánto duran. Mientras más duren, más el daño”.

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¿Es una decisión política o comercial?

De la Torre comentó que le parece que el presidente Donald Trump tiene un entendimiento equivocado de los impactos y los alcances de los aranceles: “tiende a minimizar los efectos negativos que tienen, no solo sobre la economía norteamericana, sí no los que va a tener sobre el mundo entonces me parece que es un instrumento de negociación tanto económica como política”, puntualizó el economista.

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