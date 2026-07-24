MinCultura ya dio visto bueno para el mejoramiento del Teatro Coliseo Peralta

Bucaramanga

En medio de la presentación de un informe de gestión de la secretaría de infraestructura de Bucaramanga, concejales pidieron a esta cartera que se pueda avanzar en obras de recuperación del Teatro Coliseo Peralta ubicado en el centro de la capital santandereana.

Sin embargo, este espacio hace parte de la infraestructura del Instituto Municipal de Cultura y Turismo y para ser intervenido debía tener la autorización del Ministerio de Cultura y una curaduría, además de los recursos para avanzar en la reestructuración.

Nathalia Torres, directora del IMCT, aseguró que “la idea de la intervención no es solamente arreglarlo y ya, sino que realmente quede en funcionamiento de los artistas de la ciudad y de la región. Ya hicimos como todo ese proceso con el Ministerio, hoy tenemos esa aprobación, hoy tenemos esa curaduría, hoy incluso tenemos una cotización de cuánto nos puede valer la intervención del teatro“.

No obstante, dijo también la directora que el municipio no cuenta con los recursos suficientes para asumir en su totalidad la intervención de este bien público y por eso, hizo un llamado a la gobernación de Santander, al gobierno nacional y a entidades privadas para que también se unan en esta recuperación.

“Esperamos que con los cambios que que se aproximan, que con un nuevo gobierno, con un nuevo ministro o una nueva ministra incluso, sea un poco más sencillo que logremos esa financiación. Desde ya hemos estado trabajando para que apenas se posesione el nuevo gobierno este sea el primer proyecto que nosotros como como Instituto de Cultura y como Alcaldía le presentemos al Ministerio de Cultura para lograr esa financiación y esa articulación de todos los que deberíamos aportar para que el teatro vuelva a quedar en funcionamiento de la ciudad”, enfatizó la directora.

Se espera que esos recursos para la intervención se tengan antes de que finalice este año y así que pueda ser entregado a la ciudadanía antes de que finalice el gobierno del alcalde Cristian Portilla.