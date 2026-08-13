Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 ago 2026 Actualizado 10:41

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga

Ingenieros de Santander se suman a la reconstrucción tras el terremoto en Colombia

La Sociedad Santandereana de Ingenieros abrió un registro para sus afiliados que quieran brindar acompañamiento técnico en las zonas afectadas.

Foto: Caracol Radio / @yeffer775

Foto: Caracol Radio / @yeffer775

Foto: Caracol Radio / @yeffer775

Maribel Gallo Díaz

Bucaramanga
Añadir Caracol Radio en Google

La Sociedad Santandereana de Ingenieros (SSI) hizo un llamado a sus profesionales afiliados para que se sumen a las labores de acompañamiento técnico y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto de 2026 en Colombia.

A través de una convocatoria, la organización invitó a sus socios a registrar su perfil profesional, especialidad y disponibilidad, con el propósito de contar con el talento humano necesario para apoyar las acciones que se adelanten durante la etapa de recuperación de las comunidades afectadas.

La inscripción debe realizarse mediante el formulario habilitado por la SSI y el plazo máximo es este jueves 13 de agosto a las 4:00 de la tarde.

Lea también: Santander tiene dos equipos especializados para rescates en estructuras colapsadas

La Sociedad Santandereana de Ingenieros aclaró que este formulario es exclusivo para profesionales afiliados a la organización. Sin embargo, quienes conozcan ingenieros que no pertenezcan a la SSI y quieran aportar a esta iniciativa también pueden participar.

En esos casos, la recomendación es comunicarse directamente con el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) para conocer el proceso y gestionar su vinculación a las labores de apoyo.

La convocatoria busca que el conocimiento y la experiencia de los profesionales de la ingeniería puedan contribuir a las labores de evaluación, acompañamiento y reconstrucción que se requieren luego del sismo.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir