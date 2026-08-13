Ingenieros de Santander se suman a la reconstrucción tras el terremoto en Colombia

La Sociedad Santandereana de Ingenieros (SSI) hizo un llamado a sus profesionales afiliados para que se sumen a las labores de acompañamiento técnico y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto de 2026 en Colombia.

A través de una convocatoria, la organización invitó a sus socios a registrar su perfil profesional, especialidad y disponibilidad, con el propósito de contar con el talento humano necesario para apoyar las acciones que se adelanten durante la etapa de recuperación de las comunidades afectadas.

La inscripción debe realizarse mediante el formulario habilitado por la SSI y el plazo máximo es este jueves 13 de agosto a las 4:00 de la tarde.

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La Sociedad Santandereana de Ingenieros aclaró que este formulario es exclusivo para profesionales afiliados a la organización. Sin embargo, quienes conozcan ingenieros que no pertenezcan a la SSI y quieran aportar a esta iniciativa también pueden participar.

En esos casos, la recomendación es comunicarse directamente con el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) para conocer el proceso y gestionar su vinculación a las labores de apoyo.

La convocatoria busca que el conocimiento y la experiencia de los profesionales de la ingeniería puedan contribuir a las labores de evaluación, acompañamiento y reconstrucción que se requieren luego del sismo.