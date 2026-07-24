Tormenta eléctrica y vendaval dejó afectaciones en Guadalupe, Santander

Bucaramanga

La lluvias siguen generando emergencia en el departamento de Santander, esta vez fue en el municipio de Guadalupe en donde una tormenta eléctrica y un fuerte vendaval causó daños en la infraestructura de varias viviendas y colegios y además ocasionó la caída de árboles.

Oscar Daniel Galindo, secretario general de Guadalupe, indicó que según el balance preliminar hay “afectaciones a viviendas, caída de árboles, caída de cuerdas de alta tensión. Hacemos un llamado a toda la comunidad para que guardemos la calma, para que guardemos las precauciones necesarias para poder atender esta situación".

Además, confirmó que en la mañana de este viernes 24 de julio se hará un nuevo recorrido por las zonas afectadas para verificar el impacto generado por este fuerte vendaval y las necesidades con las que quedaron los ciudadanos en el municipio.

“Los funcionarios de la administración municipal estamos desplegados por todo el caso urbano, atendiendo cada caso, recogiendo la información que se requiera. También le pedimos a los ciudadanos que, en caso de que hayan sufrido alguna afectación, nos lo hagan saber”, agregó el secretario general.

Entre las infraestructuras afectadas se encuentran establecimientos educativos, la Alcaldía Municipal, la Estación de Policía y el Hospital. De manera preliminar, se reportan más de 30 viviendas afectadas, cifra que continúa en proceso de verificación mediante la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

Dijo también el funcionario que hacen un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, que estén en lugares seguros y que notifiquen cualquier situación que los pueda afectar.