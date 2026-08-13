Ingenieros Militares de la Quinta Brigada viajan a Cali a prestar apoyo tras la emergencia

Bucaramanga

Tras el terremoto que se presentó en el occidente del país, las fuerzas militares y policiales se han unido para apoyar en la búsqueda y el rescate de las personas que quedaron bajo los escombros. Desde el Batallón Caldas de Ingenieros Militares adscrito a la Quinta Brigada también se dispuso de un pelotón para apoyar en estas labores.

Son en total 27 hombres y dos caninos que son especializados en la búsqueda y el rescate que llegan a la ciudad de Cali para apoyar a las familias afectadas por el sismo y rescatar a quienes aún se encuentran bajo los escombros.

“Día y noche, nuestros soldados estarán dispuestos a ingresar donde sea necesario, remover escombros y poner sus capacidades al servicio de la población civil del Valle del Cauca”, indicó el Ejército Nacional a través de un comunicado.

Desde la Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional en Bucaramanga también viajaron uniformados para apoyar las labores en las zonas más afectadas por el terremoto en el Eje Cafetero, Valle del Cauca y el Chocó.