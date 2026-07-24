Pros y contras de la continuidad de Néstor Lorenzo en Selección Colombia, ¿hay fatiga en la interna?

Adrián Magnoli, periodista deportivo de Caracol Radio, analizó en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, la continuidad del entrenador argentino Néstor Lorenzo al mando de la Selección Colombia luego del Mundial 2026, ¿hay ruptura en la interna de la Tricolor?

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Magnoli informó que no hay desgaste al interior del equipo, pues “el grupo quiere mucho a Lorenzo y él al grupo”. Además, destacó que el DT ha convivido con el jugador colombiano desde el 2012, por lo que tiene todas las ‘credenciales’ para continuar el proyecto deportivo.

“Si hay un desgaste de la gente, se van a tener que acostumbrar. Me parece que estamos en presencia de la continuidad de un proceso que va por buen camino y que nos llevará al próximo Mundial, pero entremedio habrá Copa América, renovación de jugadores y el mejor arquitecto para seguir construyendo en Néstor Lorenzo”, afirmó.

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Asimismo, aseguró que no entiende la polémica por la renovación de Lorenzo y mencionó que en redes sociales se creó una “falsa identidad” de lo que pudo hacer el técnico en el Mundial.

“La gente no estaba a favor. No sé si se dejaron llevar de habladurías, pero la realidad es otra: tenemos un técnico que agarró el equipo destrozado en junio de 2022, no fuimos al Mundial de Qatar, no hicimos un gol en siete partidos con Reinaldo Rueda, trajimos un DT europeo, Carlos Queiroz, que fue un fracaso, y no escuché a nadie criticar como ahora”, dijo.

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Complementó diciendo que Lorenzo hizo un proceso exitoso alrededor de la figura de James Rodríguez, uno de los máximos referentes del combinado nacional.

Escuché el análisis completo de Adrián Magnoli aquí: