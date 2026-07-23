Néstor Lorenzo se visualiza con la Selección Colombia: “Seguiremos construyendo un equipo fuerte”

La continuidad de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia se puso en tela de juicio luego de la eliminación del Mundial 2026. Sin embargo, con cabeza fría, hay muchos que ven con buenos ojos que sea el argentino el que siga al mando de la Tricolor, pues al fin y al cabo ha habido algunos resultados postivos.

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Desde lo administrativo no está garantizada la continuidad de Lorenzo, quien termina contrato en los próximos días y espera por su renovación, pero será clave lo que ocurra en el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol y si Ramón Jesurún sigue como presidente.

Lorenzo se visualiza con la Selección Colombia

De momento, se sabe que la intención del entrenador de 60 años es seguir al frente del combinado nacional y aguarda por las decisiones que tomen en la FCF. De hecho, se visualiza construyendo un equipo competitivo y que siga proponiendo.

“Ahora es momento de recuperar energías y continuar trabajando en el desarrollo de este proyecto. Seguiremos construyendo una selección más fuerte, manteniendo una idea de juego ofensiva y apuntando a objetivos claros", mencionó en diálogo con 365Score.

Néstor Lorenzo / Getty Images / Soccrates Images Ampliar Néstor Lorenzo / Getty Images / Soccrates Images Cerrar

Lorenzo y las desventajas que tuvo Colombia en el Mundial

Lorenzo valoró lo hecho por su equipo en la Copa del Mundo, resaltando el trabajo defensivo y el hecho de salir a proponerle a todos los rivales con los que se enfrentó.

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“Sin duda, las tandas de penaltis ante Suiza fueron el momento más doloroso; ahí se pierde el control de las cosas por más que se entrene. Fue el momento más difícil y donde se terminó nuestro sueño mundialista. Recibimos solo un gol en cinco partidos y fuimos el mejor equipo técnicamente. El equipo fue el que tomó la iniciativa en todos los partidos, tuvimos una propuesta ofensiva y ambiciosa. Generamos más opciones de gol que cada uno de los rivales a los que enfrentamos”, dijo al respecto.

Del mismo modo, declaró que la Tricolor tuvo algunas desventajas en el certamen que pasaron por la logística y los constantes cambios de sede. Vale la pena mencionar que fue una de las que más trayectos recorrió e incluso la única en jugar en los tres países sede.

“Los mayores desafíos fueron logísticos. Jugamos en ciudades con altitudes, temperaturas, humedad y zonas horarias completamente distintas, comenzando en Ciudad de México, pasando por Guadalajara, Miami, Kansas y finalmente Vancouver. En cambio, Suiza estuvo afincada en Vancouver desde el 18 de junio y disputó tres partidos consecutivos en esa sede. Considero que eso les otorgó una ventaja muy clara”, dijo.

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¿Qué viene para la Selección Colombia?

La Federación Colombiana de Fútbol ya parece tener casi listos los próximos partidos de la Selección, que serán en la fecha FIFA de septiembre-octubre. De momento no se conoce si se disputarán 3 o 4 encuentros, lo que sí se ha adelantado es que el primer rival será México y el último Perú, mientras que Estados Unidos y Canadá parecen ser firmes contendores para completar los otros dos espacios.

Mientras tanto, algunos jugadores se encuentran en vacaciones y otros van volviendo de a poco a los trabajos con sus respectivos equipos. Restará entonces por conocer si se dará la renovación de contrato de Néstor Lorenzo, quien ha dirigido 51 partidos desde que llegó en julio de 2022.