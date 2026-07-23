Millonarios anuncia un séptimo refuerzo para Liga Colombiana 2026-2: así va su mercado de fichajes

Millonarios presenta su sexto refuerzo para la Liga Colombiana 2026-2: así va su mercado de fichajes / @MillosFCoficial

¡El mercado de fichajes del fútbol colombiano sigue su curso! En la tarde de este jueves 23 de julio, Millonarios anunció a través de redes sociales su séptimo refuerzo para el segundo semestre del 2026, periodo en el que disputará la Liga y la fase final de la Copa Colombia.

REPASE ACÁ EL MERCADO DE FICHAJES DEL FÚTBOL COLOMBIANO

Stiven Barreiro es nuevo jugador de Millonarios

Stiven Barreiro se convirtió en la séptima contratación de Millonarios para lo que viene. “¡Stiven Barreiro, bienvenido al Embajador!”, fue el mensaje que dejó el equipo a través de sus redes sociales.

El defensor central aterrizó en la capital del país, después de un exitoso paso por el fútbol mexicano. Sobrepasó los exámenes médicos con normalidad y ya firmó su contrato por los próximos dos años, es decir hasta mediados del 2028.

Le puede interesar: Liga Colombiana: Equipos exigen un cambio en la distribución de ingresos en los derechos de TV

Asimismo, llega para potenciar una zona del campo en la que se viene de anunciar la baja del uruguayo Edgar Elizalde. En este orden de ideas, luchará por un cupo en el once titular de Fabián Bustos con Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias y Álex Moreno Paz.

"El defensor se caracteriza por su experiencia, liderazgo y solidez defensiva, cualidades que respaldan una trayectoria de más de una década en el fútbol profesional“, complementó el club respecto a su nueva contratación.

Lea también acá: Molestia en Dimayor: la razón por la que se aplazó Chicó vs. Nacional por fecha 1 de Liga colombiana

Se trata del sexto equipo en la carrera de Barreiro, tercero contando únicamente conjuntos colombianos. Debutó profesionalmente con el Deportes Quindío para luego pasar por Independiente Santa Fe, eterno rival del azul. De allí dio el salto a México con Atlas, Pachuca y León. En este último pudo compartir camerino y alternar capitánia junto a James Rodríguez.

Así va el mercado de fichajes de Millonarios

Hasta el momento, Millonarios ha anunciado siete fichajes para la temporada 2026-2. Repase la lista a continuación: