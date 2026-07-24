Obras de la Intersección Corales en Pereira ya superan la mitad de su ejecución

Pereira

La construcción de la Nueva Intersección Corales, uno de los proyectos de infraestructura vial más importantes que actualmente se ejecutan en Pereira, alcanzó un 51 % de avance físico, de acuerdo con el más reciente balance entregado por la Secretaría de Infraestructura.

El progreso de la obra se refleja en la culminación de la superestructura del puente oriental, una de las intervenciones más relevantes del proyecto y que permitirá continuar con las siguientes fases de construcción para mejorar la movilidad en este corredor de la ciudad.y

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Actualmente, los trabajos se concentran en varios frentes de manera simultánea. Entre ellos se encuentran las excavaciones necesarias para conectar la avenida de Las Américas con el paso que cruzará por debajo del puente, así como la construcción de las estructuras que permitirán los diferentes movimientos viales entre Corales, Cerritos y la avenida Independencia.

Las cuadrillas también avanzan en la instalación de pilotes de gran profundidad que servirán de soporte para la nueva glorieta que integrará los accesos hacia San Joaquín, la avenida Independencia y la vía a Cerritos, además de la construcción de box culverts y otras obras hidráulicas que hacen parte del diseño del proyecto.

“Seguimos trabajando de manera incansable para cumplirle a la ciudad. Este avance del 51% es el reflejo del compromiso del alcalde Mauricio Salazar con una movilidad moderna, eficiente para todos los ciudadanos”, expresó Diana Osorio, secretaria de infraestructura de Pereira.

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Paralelamente, continúan las intervenciones sobre las redes de acueducto, alcantarillado y energía, trabajos indispensables para permitir el desarrollo de los nuevos lazos viales sin afectar la prestación de estos servicios una vez entre en funcionamiento la intersección.

Desde la Alcaldía de Pereira señalaron que las obras continúan ejecutándose conforme al cronograma establecido y reiteraron el llamado a conductores, residentes y comerciantes del sector para mantener la paciencia mientras avanzan las intervenciones, que buscan transformar uno de los puntos con mayor congestión vehicular de Pereira.