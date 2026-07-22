Deportivo Pereira tendría que esperar hasta septiembre para jugar en el Hernán Ramírez Villegas

Pereira

Aunque inicialmente se esperaba que las obras de modernización del estadio Hernán Ramírez Villegas estuvieran finalizadas en el mes de julio, el escenario no alcanzaría a estar listo para el arranque de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano por lo que el equipo continuaría sin jugar como local en la capital risaraldense.

Le puede interesar: Copa Colombia 2026: resultados y goles de los partidos de ida de la fase 1B

De confirmarse este nuevo retraso, el conjunto matecaña tendría que buscar un escenario alterno para disputar sus primeros compromisos en condición de local. El calendario de la Dimayor contempla los encuentros frente a Independiente Santa Fe, el 5 de agosto, y Jaguares, el 16 de agosto, partidos que difícilmente podrían realizarse en Pereira.

La expectativa ahora está puesta en la tercera fecha como local. Si las obras concluyen conforme al nuevo cronograma y el estadio recibe las autorizaciones técnicas y de seguridad requeridas, el regreso del equipo a su casa podría darse el 3 de septiembre, cuando está previsto el duelo frente al Independiente Medellín.

Lea también acá: Alcalde de Pereira confirma que en julio se entregarán las obras del estadio Hernán Ramírez Villegas

El aplazamiento se extendería a un año del cierre del principal escenario deportivo de la ciudad, periodo durante el cual el Deportivo Pereira ha debido afrontar su localía fuera de la ciudad mientras avanzan las intervenciones para modernizar el estadio. Recordemos que en abril de este año, el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, había manifestado en rueda de prensa que el equipo podía establecer su cronograma de partidos sin problema en el estadio, situación que no pasará, al menos durante agosto.

La demora no solo representa un reto para el club en lo deportivo, sino que también mantiene en pausa el movimiento económico que generan los partidos del equipo, del que dependen comerciantes, vendedores informales y establecimientos ubicados en los alrededores del Hernán Ramírez Villegas.

Por ahora, el cuadro matecaña iniciará su participación en la Liga como visitante frente a Llaneros y Fortaleza, mientras la afición continúa a la espera de una fecha definitiva para volver a ocupar las tribunas del estadio que ha sido su casa durante décadas.

Entérese acá: Bolsa de jugadores de la Liga Colombiana 2026-2: repase acá lo último del mercado de fichajes