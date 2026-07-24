Desde Pereira, Andesco plantea los retos ambientales que deberá asumir el nuevo Gobierno Nacional

Pereira

Durante el Seminario Ambiental de Andesco que se desarrolla en Pereira, uno de los principales temas de discusión fueron los retos que deberá asumir el nuevo Gobierno Nacional de Abelardo de la Espriella en materia ambiental y de servicios públicos, así como la necesidad de fortalecer la articulación entre las empresas públicas, privadas y mixtas para hacer frente a los desafíos que deja la actual administración.

“Aquí necesitamos técnicos que conozcan y que den propuestas factibles y que puedan ser sostenibles en el tiempo. Primero, lo más importante es que somos ejemplo en Latinoamérica, somos la quinta economía con la energía más limpia del mundo", expresó el presidente de Andesco, Camilo Sánchez.

Lea también: Carder vuelve a cuestionar compra de predios por parte de la ANT en zonas protegidas de Risaralda.

Se destacó la importancia de trabajar de manera conjunta entre el Gobierno Nacional, las autoridades territoriales y el sector empresarial, con el propósito de encontrar soluciones a los principales retos del país en materia ambiental y de servicios públicos.

Durante el encuentro también se resaltó la necesidad de impulsar estrategias relacionadas con la economía circular, el reúso del agua, el aprovechamiento del biogás y nuevas alternativas que permitan avanzar hacia una gestión más sostenible de los recursos naturales.

Pereira fue presentada como un referente regional en materia de servicios públicos y gestión ambiental, destacando el trabajo de empresas como Aguas y Aguas y proyectos estratégicos para el territorio, entre ellos la construcción de la PTAR Pereira, una obra considerada fundamental para el saneamiento ambiental y la protección de los recursos hídricos.

Le interesa: Risaralda espera noticias de Yoko: CARDER solicitó reporte oficial a Brasil.

“Hoy estamos aquí con Aguas y Aguas de Pereira, que han sido muy importantes. ¿Aquí estuvo quién? El gobernador del departamento. ¿Y para qué estábamos trabajando? Para llevar proyectos que sean realidad. La PETAR va a ser una obra fundamental para este territorio y esto para nosotros es lo que queremos que se vuelva a ver”, indicó, el presidente de la asociación.

Este Seminario Ambiental de Andesco ratifica a la ciudad como escenario para la discusión y promoción de iniciativas relacionadas con el agua, la energía, la economía circular y la sostenibilidad en Colombia.