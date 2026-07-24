Capturan en España a alias ‘Cripiliano’, señalado de integrar la red de sicarios de Cordillera

Pereira

En un operativo conjunto entre autoridades de Colombia y España fue capturado en Madrid, Alejandro Cardona Hernández, conocido con el alias de ‘Cripiliano’, que era buscado mediante Notificación Roja de Interpol por varios delitos, entre ellos homicidio, tortura, secuestro simple y ocultamiento de material probatorio.

La captura se produjo en el marco de la Operación Iberia, luego de que las autoridades lograran ubicar al presunto integrante del componente sicarial del Grupo Delincuencial Organizado Cordillera, que llevaba una vida aparentemente normal junto a su familia mientras permanecía prófugo de la justicia colombiana.

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De acuerdo con la Policía Nacional, alias ‘Cripiliano’ estaría vinculado a uno de los episodios más violentos registrados durante la disputa interna de Cordillera. Las autoridades lo señalan de participar en el homicidio de alias ‘El Bizco’, ocurrido en Pereira, un caso en el que la víctima habría sido torturada, desmembrada y posteriormente enterrada en una fosa común en zona rural de Dosquebradas.

Las investigaciones también lo relacionan de manera preliminar con al menos nueve homicidios ocurridos entre 2024 y 2025, dentro de una serie de ajustes de cuentas y desapariciones atribuidas a esa organización criminal.

Esta captura hace parte de la Operación Enigma, estrategia investigativa que ya había permitido la captura de alias ‘Johana’ y ‘Colas’, señalados de integrar la misma estructura y de participar en homicidios, desapariciones forzadas y actos de tortura.

Según las autoridades, el hallazgo de una fosa común en zona rural de Dosquebradas, junto con los elementos incautados durante varios allanamientos, ha sido determinante para fortalecer las investigaciones que buscan esclarecer múltiples hechos violentos ocurridos en el área metropolitana.

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Las investigaciones continúan para esclarecer cerca de 15 casos de desaparición forzada y avanzar en la ubicación de otros presuntos integrantes de la organización, entre ellos alias ‘Huevo’, que, según las autoridades, estaría escondido en Brasil.