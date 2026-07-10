Pereira renovará tres puntos que están muy deteriorados de la Carrera Octava

Pereira

La Alcaldía de Pereira a través de la Secretaría de Infraestructura, anunció el inicio de un nuevo proyecto vial que permitirá intervenir tres de los tramos más afectados de la Carrera Octava, una de las principales arterias de movilidad de la ciudad y corredor por donde circula el sistema de transporte masivo Megabús.

La inversión, que supera los $1.622 millones, estará destinada a la reconstrucción total del pavimento en sectores donde el desgaste ocasionado por el paso constante de vehículos pesados y el deterioro acumulado durante los últimos años ya no permite realizar reparaciones parciales.

Le interesa: Tenga en cuenta: desde el 13 de julio habrá cierre temporal en el ingreso a Corales.

Los trabajos se ejecutarán de manera simultánea en tres puntos estratégicos:

El tramo comprendido entre las calles 34 y 35,

El sector de Sanandresito (calles 30 y 31).

Frente a las instalaciones del SENA (calles 26 y 27).

En cada uno de estos lugares se demolerá la estructura existente para construir un nuevo pavimento con mejores condiciones de resistencia y durabilidad.

“Este mes daremos inicio a la intervención en tres puntos críticos de la carrera octava para reconstruir por completo el pavimento, mejorando la movilidad de miles de pereiranos”, señaló Diana Osorio, secretaria de Infraestructura de Pereira.

La intervención tendrá una duración aproximada de tres meses, tiempo durante el cual se implementará un Plan de Manejo de Tránsito para reducir las afectaciones a la movilidad.

Lea también: Habilitan nueva conexión vial en Corales mientras avanza la obra más importante de movilidad.

Entre las medidas previstas se encuentran la habilitación de rutas alternas, el mantenimiento de las intersecciones transversales para garantizar la conexión norte-sur de la ciudad y ajustes operativos en las rutas de Megabús para asegurar la prestación del servicio.

La Administración Municipal informó que durante la ejecución de las obras también habrá personal de apoyo en los sectores intervenidos para orientar a conductores, peatones y comerciantes, e hizo un llamado a la ciudadanía para atender la señalización y planificar sus desplazamientos mientras avanzan los trabajos.