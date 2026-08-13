DIMAYOR suspende fecha de futbol colombiano durante este fin de semana

Tras el difícil momento que continúa atravesando el país, debido al terremoto que afectó distintas ciudades, la DIMAYOR, por medio de un comunicado, ha anunciado la suspensión de los partidos en todas sus competencias del Fútbol Profesional Colombiano. El próximo miércoles 19 de agosto se retomarán las actividades deportivas en el país.

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¿Cómo se explicó la DIMAYOR?

Mediante su anuncio en su pagina oficial, el ente rector del FPC mencionó: “Entendemos que Colombia vive un momento que nos conmueve a todos. Sabemos que, en circunstancias como estas, las prioridades cambian y que lo más importante es acompañar a quienes han perdido tranquilidad, bienes materiales o, en algunos casos, a seres queridos”.

Añadió que por esta razón, la DIMAYOR expresó que “consideramos que el fútbol debe continuar en aquellas ciudades y escenarios que no hayan sido afectados por el terremoto y que se encuentren en condiciones adecuadas para desarrollar la actividad deportiva”. Esta idea no es con el fin de dar la espalda a la situación del país, sino con el fin de que mantener el fútbol activo significa resguardar a miles de familias que dependen económicamente de las actividades.

En el final del comunicado, se tomó la decisión “Sin embargo, hemos decidido aplazar la fecha del fin de semana. Retomaremos el próximo 19 de agosto con la programación de nuestras distintas competencias, las cuales anunciaremos oportunamente”.

Adicionalmente, la DIMAYOR y los 36 clubes profesionales harán una donación en dinero que estará destinada a la reconstrucción de las ciudades afectadas. La misma se hará con una entidad que brindará todas las garantías del uso apropiado de estos recursos.

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