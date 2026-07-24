La nueva sede del Gobierno Nacional: un camino lleno de retos legales

Hace unos días, inició un debate en el país debido a un deseo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien, en su pretensión de descentralizar el Estado y gobernar desde las regiones, propuso tener una sede alterna o “capital alterna” en la ciudad de Barranquilla.

¿Y el cambio qué implicaciones tiene?

Según nos informó la Presidencia de la República “No se encuentra información relacionada con un proyecto de adecuación de una sede presidencial en la ciudad de Barranquilla, ni reposan documentos oficiales asociados a costos, contratación, logística, blindaje, planos o esquemas de seguridad correspondientes a la referida sede”.

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De igual manera, precisa que las sedes institucionales destinadas al funcionamiento de la Presidencia de la República corresponden a aquellas reconocidas y dispuestas conforme al marco institucional vigente. En este sentido, actualmente se encuentran identificadas como sedes institucionales las siguientes: Casa de Nariño, Casa de la Vicepresidencia, Sede Administrativa, Edificio Administrativo de la Presidencia de la República, Casa Republicana, Edificio Galán, Casa Equidad para la Mujer y Hacienda Hatogrande.

¿Y qué dicen los expertos?

Muchas personas se preguntan cuáles son las implicaciones de este cambio. Por ello, le preguntamos al expresidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, y esto fue lo que nos respondió...

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También le consultamos sobre cómo podría llevarse a cabo este cambio, que además implicaría una reforma constitucional. Nos respondió lo siguiente...

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El exmagistrado Beltrán aclara por qué no se consideraría una sede alterna hasta que se completen los procesos legales necesarios...

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En conclusión, por ahora no habría una sede alterna del Gobierno Nacional en Barranquilla, al menos hasta que se completen cualquiera de los tres procedimientos legales mencionados por el expresidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, que son: un acto legislativo de 8 debates en el Congreso de la República, un referendo o una Asamblea Nacional Constituyente.

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