¿Tener a Barranquilla como “capital alterna” de Colombia descentralizaría el poder? Experto responde

William Herrera Áñez, jurista boliviano, académico y especialista en Derecho Constitucional, habló este jueves, 23 de julio, en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la reciente propuesta del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, para que Barranquilla sea “capital alterna” del país con el fin de que se descentralice el Estado.

¿El modelo de doble capitalidad si ayuda a descentralizar el poder?

Pues bien, cabe recordar que Bolivia es un país que cuenta con dos capitales, por lo que el académico explicó todo el contexto histórico de esa nación para luego enfocarse en el modelo de doble capitalidad que busca De la Espriella respondiendo que este mismo, realmente, no ayudaría a descentralizar el poder.

“Yo diría que es más simbólico que real, es una suerte de sentimiento. En Sucre no admiten la posibilidad de quitarle, por ejemplo, que no sea la sede constitucional de Bolivia. Eso, en la mentalidad de Sucre es inaceptable, digamos, por todo este componente histórico y cultural que tenemos detrás de ellos, pero en general el gobierno funciona así, así ha funcionado 200 años y un poco más que llevamos, de modo que para nosotros es muy normal, lo hemos asumido así y lo tenemos como tal asumido”, contó.

Y agregó: “La ventaja de tener la capital constitucional en una ciudad y la sede de gobierno en otra es simplemente un sentimiento histórico, nada más. Es una simbología, es una cuestión, insisto, relacionada con la historia”.

“Es más un simbolismo que una realidad”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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