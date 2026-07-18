Así va la adecuación de la futura sede presidencial en Barranquilla

La sede está ubicada en el Batallón Paraíso, de Barranquilla. Foto: cortesía Gobernación del Atlántico.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, realizó este sábado una visita de inspección a las obras de adecuación de la futura sede presidencial del Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella. La infraestructura está ubicada en las instalaciones de la Segunda Brigada del Ejército Nacional (Batallón Paraíso), en Barranquilla.

Durante el recorrido, el mandatario departamental revisó, junto al equipo técnico responsable del proyecto, el avance de las obras, la funcionalidad de los espacios y el cumplimiento del cronograma de ejecución, con el propósito de verificar que las adecuaciones se desarrollen conforme a los tiempos establecidos.

Verano explicó que la Gobernación del Atlántico asumió el compromiso de respaldar la adecuación de esta sede para que el presidente electo cuente con un espacio desde donde pueda ejercer sus funciones en la capital del departamento.

“Nos hemos comprometido para apoyar a la Presidencia de la República en la construcción de la sede del presidente Abelardo de la Espriella, para que pueda tener dónde despachar aquí, en nuestra ciudad de Barranquilla. Debemos tener todos los espacios listos, tecnológicamente bien dotados y con las facilidades que una Presidencia necesita”, afirmó el gobernador.

El gobernador destacó que este proyecto representa una oportunidad para fortalecer la capacidad institucional y logística del Atlántico, al consolidar al departamento como un escenario para la toma de decisiones de alcance nacional.