Desde el Congreso aseguran que la UNGRD no tiene fondos para atender la emergencia del terremoto

La representante Martha Ruiz Solera de Colombia renaciente asegura que la Unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres, UNGRD, se quedó sin fondos para atender la emergencia generada por el terremoto de este lunes.

De acuerdo con la congresista, en febrero de este año, Córdoba vivió el frente frío y aún espera recursos para atender el desastre y recuperar la economía de 95 mil familias que lo perdieron todo, pues la ejecución de los 7,59 billones de pesos recaudados para atender la emergencia fue prácticamente nula por parte del Gobierno anterior.

“El terremoto vuelve a poner sobre la mesa la necesidad urgente de fortalecer la capacidad del Estado para responder a las emergencias y, especialmente, para prevenir y reducir los riesgos antes de que estos se conviertan en tragedias”, manifestó Ruíz.

La representante a la Cámara hizo un llamado a avanzar en una reforma estructural que garantice recursos permanentes para el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

“Esta tragedia nos recuerda que Colombia es un país altamente vulnerable a los fenómenos naturales y que no podemos seguir esperando que ocurra una emergencia para empezar a buscar los recursos. La gestión del riesgo debe ser una prioridad de Estado, con financiación permanente y suficiente”, afirmó la congresista.

También señaló que la Ley 1523 de 2012, mediante la cual se creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo (artículo 47), representó un avance importante para el país, pero advirtió que persiste una debilidad relacionada con la sostenibilidad financiera de estos mecanismos.

“La discusión de fondo es que es un fondo sin fondos: pues no tiene fuentes específicas de financiación y lo deja a voluntad de los gobiernos de turno. Situaciones como el sismo que hoy tiene a Colombia sumergida en un duelo colectivo, nuevamente evidencia la fuerza de la naturaleza y la necesidad de tener fuentes estables para atender los desastres y prevenir el riesgo. No podemos hablar de prevención, preparación y reducción del riesgo si la financiación depende de las decisiones presupuestales de cada gobierno. La prevención no puede ser improvisada ni depender de la coyuntura”, ratificó.

La representante explicó que fortalecer financieramente el sistema no significa únicamente disponer de recursos para atender a las familias después de una emergencia, sino también invertir de manera anticipada en infraestructura, estudios de vulnerabilidad, sistemas de alerta temprana, preparación de los organismos de socorro y obras de mitigación en los territorios con mayor exposición.

“Cada peso que se destine a la prevención puede significar vidas salvadas y familias protegidas. La gestión del riesgo no puede limitarse a reaccionar cuando ya ocurrió el desastre; tenemos que anticiparnos y preparar nuestros municipios y departamentos para enfrentar estos fenómenos”, recalcó.

Martha Ruiz Solera además manifestó su solidaridad para con las familias afectadas por el terremoto en Cali, Pereira, Chocó, Armenia y Manizales. “Hoy mi solidaridad está con cada familia que vive momentos de angustia, con quienes perdieron a un ser querido, con los heridos, con quienes permanecen en medio de la incertidumbre y con todos los organismos de socorro que trabajan incansablemente. Colombia debe estar unida en este momento”, aseveró.