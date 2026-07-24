Prohibición de redes sociales a menores de 15 años en Francia: ¿cómo funcionan las restricciones?
Anne Ganetet, diputada de la Asamblea Nacional francesa, conversó con 6AM W acerca de la prohibición del uso de redes sociales a menores de 15 años en Francia.
Prohibición de redes sociales a menores de 15 años en Francia: ¿cómo funcionan las restricciones?
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...