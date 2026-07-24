Gobierno de Abelardo de la Espriella anuncia reforma tributaria para septiembre

Medellín

Desde Medellín, durante un evento de la CAF realizado este 24 de julio en la Universidad EIA, el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, anunció que la primera prioridad del gobierno electo será implementar un plan de ajuste fiscal mediante medidas administrativas, antes de radicar una nueva reforma tributaria.

El funcionario explicó que las acciones iniciales no requerirán un proyecto de ley, sino que serán adoptadas directamente por el Ministerio de Hacienda con el objetivo de corregir el rumbo de las finanzas públicas.

Según Gómez, una vez se avance en ese proceso, el Gobierno presentará en septiembre un proyecto de reforma tributaria que buscará impulsar el crecimiento económico y fortalecer la confianza en el país.

“Primero vamos con el plan de ajuste, esa es la prioridad. Yo creería que en el mes de septiembre presentaremos la reforma. El plan de ajuste no es un proyecto de ley, son medidas administrativas que toma el Ministerio de Hacienda”, afirmó el ministro asignado.

El ministro designado sostuvo que las medidas de ajuste fiscal estarán orientadas a mejorar la percepción sobre la economía colombiana y enviar una señal de disciplina en el manejo de las finanzas públicas.

Durante su intervención también cuestionó la reforma tributaria impulsada por el actual Gobierno, al considerar que “está mal orientada”, es “inconveniente” y resulta “muy injusta con los colombianos”. En ese sentido, expresó su expectativa de que el Congreso archive esa iniciativa para dar paso a una nueva propuesta elaborada por la administración entrante.