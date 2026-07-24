“Fue una profecía”: Leo Salcedo, sobre versos a Abelardo de la Espriella en canción vallenata

El 04 de julio de 2001 en París se escuchó una canción en vallenato que mencionaba a Abelardo de la Espriella, en ella también, a manera de premonición, decía: “brillarás como una estrella en tu patria para siempre”, esto se dio en el marco de una semana cultural, allí también se encontraba Leo Salcedo, rey vallenato.

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Cuenta la historia que el maestro Escalona le pidió a Leo Salcedo que tocara acordes del tema ‘La casa en el aire’ en su guitarra y en ese momento es que salen estos versos.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo habló con el rey vallenato sobre esta canción.

¿Cómo surge este momento musical?

“Fue después de una invitación que le hicieron al maestro Rafael Escalona y estaba Iván Villazón con su agrupación. pero como buenos costeños, con el desorden del acordeón, digo el desorden en el sentido de que uno siempre demuestra la alegría y ese patriotismo, pues comenzaron ellos a tocar y nosotros a acompañarlos también, en ese momento también estaba el doctor Abelardo de la Espriella quien era compañero de nosotros”, dijo el artista.

Aseguró: “Para mí, más que todo eso fue una profecía, porque 25 años acá, declarar eso y mantener vivo eso fue algo como maravilloso. Hoy en día ha sido una tendencia por acá en la costa y más que todo en Valledupar”.

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¿Por qué el maestro Escalona dice estos versos?

El rey vallenato comentó que en ese momento Abelardo de la Espriella estaba estudiando para ser abogado, “yo no le escuché decir que quería ser presidente, lo que me sorprende es que en la parte que decía tú serás el dirigente de macondiana nación, gobernando para tu gente con justicia y con razón”, puntualizó.

¿De dónde salió la letra?

Leo Salcedo contó a Caracol Radio que esos versos fueron algo espontáneo, en ese momento quiso hacerle esa pieza, pero fue algo que salió de repente.

La composición fue grabada por el mánager, Marcos Torres, en una grabadora de cassette.

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