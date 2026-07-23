“En Manos Ajenas”: la nueva colaboración de Arelys Henao y Grupo Exterminador

Arelys Henao y el Grupo Exterminador presentan “En Manos Ajenas”, una colaboración que une el talento de Colombia y México en una canción inspirada en el desamor.

El nuevo sencillo, escrito por Juan Corona y Francisco Rivera, narra la historia de una mujer que decide no mirar atrás después de una decepción amorosa. Con una propuesta que mezcla la música popular colombiana y los sonidos del regional mexicano..

El lanzamiento coincide con uno de los momentos más importantes en la carrera de Arelys Henao, quien este 17 de octubre celebrará 30 años de trayectoria artística con un concierto especial en el Movistar Arena de Bogotá.

Como parte de esta celebración, Grupo Exterminador fue confirmado como el primer invitado especial de la noche.

La agrupación mexicana compartirá escenario con la intérprete de música popular para interpretar “En Manos Ajenas” y algunos de sus éxitos más reconocidos, entre ellos “La Cruz de Marihuana” y “Las Monjitas”.

La celebración continuará el 7 de noviembre en el Centro de Eventos La Macarena, en Medellín, donde Arelys Henao ofrecerá un nuevo concierto con una producción de gran formato y la participación de invitados nacionales e internacionales.

Con este lanzamiento, la cantante reafirma su propósito de seguir ampliando su propuesta musical mediante colaboraciones internacionales.

Al tiempo que conmemora tres décadas de una carrera que la ha consolidado como una de las principales exponentes de la música popular colombiana.

“En Manos Ajenas” representa el encuentro entre dos referentes del género y se suma al repertorio con el que Arelys Henao prepara una de las celebraciones más importantes de su trayectoria artística.