Shakira rompe nuevos récords con “Dai Dai” y cierra su gira por Estados Unidos

Shakira sigue ampliando su legado en la música con nuevos hitos alcanzados gracias a “Dai Dai”.

el sencillo que continúa liderando las principales plataformas digitales tras su histórica presentación en el primer espectáculo de medio tiempo de una final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La canción se mantiene en el primer lugar del ranking global de Spotify durante 17 días consecutivos, convirtiéndose en el tema femenino con más tiempo en la cima de la plataforma durante 2026.

Además, también ocupa el número uno en Apple Music Global y lidera simultáneamente los listados Billboard Global 200.

El videoclip oficial de “Dai Dai” también continúa marcando cifras históricas. La producción suma más de 500 millones de visualizaciones en YouTube y completa ocho semanas consecutivas como el video musical más visto de la plataforma.

Otro de los logros destacados es que Shakira se convirtió en la primera artista en alcanzar el primer lugar de Spotify tanto en inglés como en español.

Mientras que actualmente ocupa el quinto puesto entre los artistas más escuchados del mundo en la plataforma, la posición más alta lograda por una artista latina.

La canción ha ingresado a las listas musicales de 68 países, alcanzando el primer lugar en 12 de ellos, entre los que se encuentran Alemania, Francia, Noruega, Suecia, Bélgica, Suiza y Corea del Sur.

Además, el sencillo estableció un nuevo récord de ingresos diarios al ranking global de Spotify para una canción de un artista latino, superando la marca que anteriormente ostentaba “DtMF” de Bad Bunny.

Mientras continúa cosechando reconocimientos con este lanzamiento, la artista colombiana también pone fin a la etapa estadounidense de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, con sus últimas presentaciones en Nueva York Nueva Jersey.

La gira, considerada la más taquillera del mundo en 2025 y la más exitosa en la historia de un artista hispano, cerró su paso por Estados Unidos con conciertos con entradas agotadas y la participación de invitados como Tyla, Ed Sheeran, Burna Boy y Wyclef Jean.

Tras finalizar este recorrido, Shakira se prepara para regresar a Europa entre septiembre y octubre con una residencia de 12 conciertos en Madrid, donde continuará llevando uno de los espectáculos más exitosos de su carrera.