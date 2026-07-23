Jessi Uribe presenta su nuevo sencillo “¿Qué Pasó Ayer?”

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 02: Jessi Uribe attends the 67th Annual GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 02, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy) / Kevin Mazur

Jessi Uribe suma un nuevo capítulo a su repertorio con el lanzamiento de “¿Qué Pasó Ayer?”.

una canción que convierte las anécdotas de una noche de fiesta en una historia cargada de humor, picardía y situaciones con las que muchos podrán sentirse identificados.

El nuevo sencillo narra la experiencia de un protagonista que, tras una noche de tragos, despierta sin recordar lo ocurrido.

Entre recuerdos borrosos, preguntas sin respuesta y un fuerte guayabo, intenta reconstruir paso a paso lo que sucedió, descubriendo con quién estuvo, qué hizo y cómo terminó envuelto en una serie de situaciones inesperadas.

Con esta propuesta, Jessi Uribe vuelve a apostar por historias cotidianas llevadas a la música, manteniendo el estilo que lo ha consolidado como una de las principales figuras del género popular en Colombia.

El lanzamiento también está acompañado por un videoclip grabado en la reconocida discoteca Bora Bora, en Medellín.

Con “¿Qué Pasó Ayer?”, Jessi Uribe continúa ampliando un catálogo musical inspirado en experiencias reales y emociones cotidianas, demostrando nuevamente su capacidad para transformar historias comunes en canciones con las que miles de personas pueden identificarse.

El lanzamiento llega en un momento destacado para el artista, quien sigue consolidando su carrera con nuevos proyectos musicales y reafirmando su lugar como uno de los exponentes más importantes de la música popular colombiana.