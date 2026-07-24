Dos grandes maestros del vallenato luchan por su salud en la misma clínica de Valledupar

La música vallenata vive momentos de preocupación. Los reconocidos maestros Nafer Durán y Fredy Peralta permanecen hospitalizados en la Clínica de Alta Complejidad de Valledupar, donde reciben atención médica por delicados problemas de salud.

Nafer Durán, Rey Vallenato de 1976 y uno de los más importantes guardianes del folclor colombiano, permanece en la unidad de cuidados intensivos a sus 93 años debido a complicaciones cardíacas y acumulación de líquido en los pulmones.

Por su parte, Fredy Peralta, destacado cantante oriundo de Patillal y recordado por su trayectoria con Los Hermanos López, enfrenta una complicada condición causada por niveles críticamente bajos de hemoglobina.

Su familia hizo un llamado urgente para conseguir donantes de sangre y plaquetas.

La coincidencia de que dos figuras emblemáticas del vallenato estén internadas en la misma clínica ha generado una ola de solidaridad y oraciones por la pronta recuperación de ambos artistas, cuyo legado ha marcado la historia del folclor colombiano.