Atentan con granadas contra estación de Policía de Pelaya, Cesar

Un nuevo ataque contra la Fuerza Pública se registró durante la madrugada de este viernes en el departamento del Cesar. La estación de Policía del municipio de Pelaya fue atacada con varias granadas lanzadas.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:00 de la mañana y dejó como saldo preliminar a un uniformado herido, quien fue trasladado a una clínica de Aguachica y, de acuerdo con las autoridades, presenta un estado de salud delicado.

Durante la reacción de la Policía también resultó herido un civil, quien permanece bajo atención médica en el hospital de Pelaya. Las autoridades investigan si esta persona está vinculada con el ataque.

El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, confirmó que, tras este nuevo atentado y los hechos registrados recientemente en la estación de Policía de el corregimiento El Burro, se convocó una reunión extraordinaria de seguridad con la Policía y demás autoridades.

Esquivel señaló que se mantiene un dispositivo especial de seguridad y que las estaciones de Policía del departamento se encuentran en acuartelamiento, mientras se refuerza la presencia de la Fuerza Pública en la zona.

La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, rechazó el nuevo hecho terrorista y anunció su desplazamiento a Pelaya para acompañar al alcalde y coordinar acciones estratégicas con el Gobierno Nacional para garantizar la seguridad de la población.