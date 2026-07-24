Autoridades del Atlántico activan plan de contingencia por efectos del fenómeno de ‘El Niño’

Nelson Oquendo, subsecretario de Atención y Prevención de Desastres, anunció en un reciente debate de control político en la Asamblea del Atlántico que ya se activó el plan de contingencia para mitigar los efectos del fenómeno de ‘El Niño’.

“Entre las principales acciones se destacan la construcción y mantenimiento de 66 reservorios, la limpieza de canales de drenaje, el monitoreo permanente de las fuentes hídricas y la articulación con los municipios para responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad”, indicó.

Asimismo, la Gobernación del Atlántico, sostuvo que “desde marzo de 2026 se ha evidenciado una disminución sostenida de las precipitaciones, incremento de las temperaturas y reducción progresiva de los caudales, razón por la cual el departamento se encuentra en nivel de alistamiento preventivo amarillo, una condición que permite reforzar las capacidades institucionales y ejecutar medidas anticipadas para enfrentar los posibles efectos de la sequía”.

Más de 170 incendios forestales durante este año

En el debate de control político en la Asamblea del Atlántico, Nelson Oquendo, Subsecretario de Atención y Prevención de Desastres, sostuvo que entre enero y junio de este año se han registrado 346 quemas prohibidas convirtiéndose en incendios forestales que durante este tiempo han sido 174, y, además, se han hecho 71 atenciones por suministro de agua potable.

Estas cifras las entregó el funcionario al indicar que la temporada seca prolongada que ha tenido el departamento del Atlántico durante este año ha tenido efectos en el territorio.