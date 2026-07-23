Clasificación general del Tour de Francia tras la etapa 18: así quedaron los colombianos
Egan Bernal perdió un puesto en la general de la carrera. Repase la tabla acá.
Comenzó la aventura por los Alpes en el Tour de Francia. Este jueves se llevó a cabo la etapa 18 entre Voiron y Orcières-Merlette que contó con 185.2 kilómetros y contó con cinco puertos de montaña, de los cuales dos fueron de primera y uno de estos tuvo la línea de meta.
Reviva la etapa 18 del Tour de Francia acá
El vencedor fue Richard Carapaz, quien fue el más combativo del día y tuvo como premio la victoria. El ecuatoriano se desprendió del grupo en el que iba a menos de cinco kilómetros para la meta y luego, cuando se encontraba con el francés Valentin Paret-Peintre, decidió atacar cruzó en solitario la línea final.
El pedalista del EF Education llegó con una ventaja de 45 segundos respecto al segundo, el suizo Mauro Schmid y del estadounidense Matteo Jorgenson. El pelotón principal llegó a 4 minutos y 35 segundos de diferencia.
Así quedó la etapa 18 del Tour de Francia
El mejor colombiano del día fue Sergio Higuita, quien cruzó a 5 minutos y 48 segundos, mientras que Harold Tejada fue 35° a 11 minutos y 4 segundos. Egan Bernal perdió algo de tiempo y esto se vio reflejado en la general.
|POS
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1
|Richard Carapaz
|EF Education
|4:26:21
|2
|Mauro Schmid
|Team Jayco
|+ 45″
|3
|Matteo Jorgenson
|Team Visma
|+ 45″
|24
|Sergio Higuita
|Astana
|+ 5′48″
|35
|Harold Tejada
|Astana
|+ 11′ 04″
|46
|Einer Rubio
|Movistar
|+ 14′07″
|47
|Egan Bernal
|Ineos
|+ 14′07″
Así quedó la clasificación general del Tour de Francia
La lucha por la camiseta amarilla la sigue liderando Tadej Pogacar y mantiene la diferencia respecto al segundo, el belga Remco Evenepoel. El tcercero es el mexicano Isaac del Toro.
Egan Bernal, a pesar de que perdió tiempo en la fracción de este jueves, se mantiene como el mejor colombiano, mientras que Einer Rubio es el segundo mejor de nuestro país.
|POS
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1
|Tadej Pogacar
|Team UAE
|64:35:13
|2
|Remco Evenepoel
|Red Bull
|+ 4′32″
|3
|Isaac del Toro
|Team UAE
|+ 6′51″
|15
|Egan Bernal
|Ineos
|+ 48′46″
|27
|Einer Rubio
|Movistar
|+ 1:38:41
|37
|Harold Tejada
|Astana
|+ 2:06:00
|44
|Sergio Higuita
|Astana
|+ 2:18:32
Etapa 19 del Tour de Francia
La etapa 19 del Tour de Francia se disputará este viernes 24 de julio entre Gap y Alpe d’Huez, con un recorrido de 127.9 kilómetros. Habrá tres premios de montaña: uno de primera categoría, uno de segunda y la llegada en el alto fuera de categoría.