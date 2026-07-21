“Era una manzana podrida”: fuertes palabras contra Jhon Durán, tras fichar por el Benfica

Jhon Jáder Durán se convirtió en nuevo jugador del Benfica de Portugal. El delantero colombiano llegó en calidad de préstamo desde Al Nassr de Arabia Saudita con contrato por un año; sin emabrgo, el equipo de Lisboa podrá ejercer la opción de compra que se estableció en 30 millones de euros.

Le puede interesar: Luis Díaz y James Rodríguez entre las decepciones del Mundial 2026, según prensa internacional

El antioqueño tuvo su primer entrenamiento este martes 21 de julio en la sede deportiva del Benfica. Fue recibido por sus nuevos compañeros, intercambió las primeras palabras con el entrenador Marco Silva y desde ya se encuentra preparándose para la competencia oficial y poder destacar, luego de un año de poco brillo entre Fenerbahce y Zenit de Rusia.

Agbonlahor y un mal recuerdo sobre Jhon Durán

A próposito de la llegada del delantero de 22 años al conjunto portugués, el exfutbolista inglés, Gabriel Agbonlahor, no tuvo un grato recuerdo cuando en medio de un programa de talkSPORT mencionaron la noticia de la vinculación de Durán por Benfica. El exjugador, que hizo gran parte de su carrera en el Aston Villa, agradeció que el colombiano hubiera salida del cuadro Villano.

“Cuando Durán se fue del Aston Villa, todos estábamos un poco molestos, pero el entrenador hizo lo correcto. Tiene 22 años, y en 18 meses miren lo que le pasó. A veces los jugadores son manzanas podridas, y felicito a Unai Emery por deshacerse de él”, dijo al respecto de Durán.

El Pibe sobre Jhon Jader: “Durán se sacó solo porque peleó con el grupo”

Agbonlahor concluyó alimentando las versiones de problemas en el vestuario que ocasionó Durán en su paso por el club inglés. “Parece que todos los entrenadores que lo tienen quieren deshacerse de él. ¿Quería que volviera al Aston Villa? No. Causó varios problemas en el vestuario”, concluyó el exjugador.

Rendimiento de Durán en Aston Villa

Durán terminó siendo trasferido al Al Nassr de Arabia Saudita por 77 millones de euros, cifra récord para un colombiano. No obstante, fue en el conjunto de Birminghan donde mejor se le vio al ex Envigado y se dio a conocer gracias a grandes anotaciones a equipos como Liverpool, Manchester City o Bayern Múnich en Champions League.

Lea también: David Ospina, de Atlético Nacional al Atlante de México: así fue anunciado

En total, jugó 78 partidos con el club inglés, marcando 20 goles y dando 1 asistencia. La mayoría de sus anotaciones fueron ingresando desde el banco, por lo que en su momento se le catalogó como el mejor suplente del mundo por el gran promedio goleador que tenía.

Durán espera por documentación para poder jugar la Europa League

Benfica jugará la ronda 2 de la Europa League contra el St. Gallen de Suiza, duelo que tendrá su partido de ida el próximo jueves 23 de julio. El club presentó su lista de 22 jugadores inscritos para disputar esa instancia del torneo y no apareció el del colombiano, aunque sí podría ser incluido de último momento.

El club portugués espera por la documentación necesaria por parte del Al Nassr para poder inscribir a Durán y que al menos pueda estar en el juego de vuelta pactado para el 30 de julio en el Estádio da Luz.

El debut de Benfica en la Liga de Portugal será el 9 de agosto contra el recién ascendido Académico de Viseu . Su primer gran enfrentamiento será contra el Porto el 19 de septiembre.