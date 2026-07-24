Colectivo ciudadano en el Centro - Sur de Caldas insiste en desmontar peajes alrededor de Manizales

Chinchiná

El llamado que hacen los integrantes del colectivo ciudadano en la subregión Centro - Sur de Caldas a a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) es desmontar los peajes San Bernardo del Viento, Pavas y Tarapacá I, los cuales están en el área metropolitana, el cual afecta a miles de productores rurales. Alexander Olaya, integrante del colectivo ciudadano, pide que después de febrero de 2027 se dé vía libre a efectuar dicha petición y a reducir considerablemente, el precio del peaje Circasia.

“Desde el colectivo cívico por la defensa de las Vías del café seguimos en pie de lucha y activos con las peticiones que hemos hecho hace unos 4 años exigiendo el desmonte de esos tres peajes. Pedimos a la ANI evaluar dar vía libre en Tarapacá I y II a los residentes de Chinchiná y Santa Rosa de Cabal y sus respectivas veredas. Asimismo, reducir el precio del peaje de Circasia, ya que es uno de los más costosos del país”.

Por otra parte, indica que están en contra de la IP Conexión Centro, ya que el modelo de concesión sería a la actual (Autopistas del Café), es decir, las mismas casetas de pago ubicadas a poca distancia, por eso propone la siguiente alternativa.

“No estamos de acuerdo con ese modelo de concesión, puesto que tendríamos por 30 años más estos peajes que nos han mantenido encerrados. No es justo que en un radio de 12 kilómetros haya tres peajes (Pavas, San Bernardo del Viento y Santágueda). Queremos que los caldenses tengan desarrollo en materia de vivienda, comercio y demás. Muchos productos vienen de Pereira y Medellín, pero nosotros pagamos más por la existencia de esas casetas. Creemos que hay otras alternativas como un nuevo modelo que disminuya los precios y elimine las casetas, es un enfoque social”.

Insiste que están a favor del precio preferencial, pero considera que la solución definitiva es el desmonte de mencionadas tres casetas de peajes para acabar los cobros excesivos.

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“El precio preferencial es un alivio, pero no definitivo, se olvida que el problema principal es el cobro excesivo. El Eje Cafetero es una región muy apreciada para visitar, pero los turistas se abstienen de venir. Por ejemplo los habitantes de la vereda La China, de Chinchiná, pagan dos veces el peaje de Pavas para ir a Manizales y regresar a sus casas, lo deben pagar, obligatoriamente y es algo que ha afectado a decenas de personas”.

Culmina diciendo que están a la espera de que el nuevo gobierno nacional se apropie del tema para definir soluciones a la población.