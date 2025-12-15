Aerocafé, un paso más cerca de ser una realidad

Manizales

Uno de los proyectos de infraestructura más esperados por el departamento de Caldas y el Eje Cafetero está más cerca de su consolidació, esto tras la firma de la adjudicación de la licitación para la construcción de la primera fase del proyect.

La Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo oficializó la aceptación de la oferta presentada por el Consorcio Aerocafé SK, encargado de ejecutar la primera etapa de las obras.

El consorcio, único proponente en el proceso licitatorio, está conformado por KMA Construcciones S.A.S., con una participación del 66 %, y Solarte Nacional de Construcciones – Sonacol, con el 34 %. Esta primera fase contempla la construcción de una pista de 1.460 metros de longitud.

Proceso condicionado a verificación

Fernando Merchán Ramos, gerente de la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo, explicó que el proceso surtió todas las etapas previstas en los términos de referencia y contó con un informe definitivo de evaluación integral publicado en el SECOP II.

“La aceptación de la oferta no implica la suscripción inmediata del contrato, ya que esta queda condicionada al resultado favorable de la verificación que adelantará la fiduciaria La Previsora en el marco del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT)”, explicó Merchán.

Más de cinco décadas de espera

Durante el acto de aceptación de la oferta, las autoridades destacaron el significado histórico de esta adjudicación. “Esto representa mucho más que la firma de un contrato: es el cierre de un ciclo de más de 50 años, vencer la desconfianza y demostrar que con decisión, transparencia y rigor técnico los proyectos sí avanzan”, señaló el Gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez.

Desde la Aerocivil, su director, Luis Alfonso Martínez Chimenty, anunció que este lunes se realizará un desembolso superior a los 240 mil millones de pesos, como parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional para el cierre financiero del proyecto.

“Este ha sido un sueño del pueblo caldense por más de cinco décadas. Hoy es una realidad gracias al compromiso del Gobierno Nacional y al trabajo articulado de todas las entidades”, afirmó el funcionario.

Compromiso del consorcio constructor

Por su parte, representantes del Consorcio Aerocafé SK manifestaron su disposición para trabajar de manera conjunta con las entidades involucradas.

“Sabemos que este es un proyecto bandera para el país y la región. Habrá retos y discusiones, pero nuestro compromiso es total para sacar adelante esta obra que beneficiará a toda la sociedad”, indicaron.

Caldas unido cuida y vigila el proyecto

El gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, confirmó que este lunes se firmó que la Aerocivil transferirá 245 mil millones de pesos al Patrimonio Autónomo, como parte del aporte comprometido por el Gobierno Nacional.

“El semáforo está en verde. Con esta aceptación arrancamos formalmente el proyecto. El próximo 23 de diciembre, en Manizales, se firmará el contrato definitivo para dar inicio a las obras”, anunció el mandatario.

Gutiérrez resaltó la articulación entre el Gobierno Nacional, entidades territoriales, gremios y entes de control como la principal garantía para que esta vez el proyecto llegue a feliz término.

“Hay confluencia de voluntades, aprendizaje de los errores del pasado y acompañamiento permanente. Todo eso nos permite decir con responsabilidad: esta vez sí”, concluyó.